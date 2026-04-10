В Федерации футбола Норвегии подтвердили получение Хайкиным гражданства
Пресс-секретарь Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Рагнхильд Аск Конелл подтвердила получение вратарем гражданства Норвегии.
Никита Хайкин действительно получил норвежское гражданство. Но для того, чтобы он мог выступать за сборную Норвегии, необходимо одобрение ФИФА. После подготовки всех документов Норвежская футбольная ассоциация направит соответствующий запрос, а дальнейшее решение о его возможном вызове будет принимать тренерский штаб национальной команды во главе с главным тренером Столе Сольбаккеном.
Ранее сообщалось, что Хайкин получил норвежский паспорт.
