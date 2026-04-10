В Федерации футбола Норвегии подтвердили получение Хайкиным гражданства

сегодня, 15:00

Пресс-секретарь Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Рагнхильд Аск Конелл подтвердила получение вратарем Никитой Хайкиным гражданства Норвегии.

Никита Хайкин действительно получил норвежское гражданство. Но для того, чтобы он мог выступать за сборную Норвегии, необходимо одобрение ФИФА. После подготовки всех документов Норвежская футбольная ассоциация направит соответствующий запрос, а дальнейшее решение о его возможном вызове будет принимать тренерский штаб национальной команды во главе с главным тренером Столе Сольбаккеном.

Ранее сообщалось, что Хайкин получил норвежский паспорт.

Будё-Глимт  Норвегия  Хайкин Никита
Источник: sport24.ru Фото: Terje Pedersen (NTB)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:19
Я бы не прочь увидеть его в сборной России...
Гость
