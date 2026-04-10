«Ювентус» подписал новое соглашение со Спаллетти до 2028 года

сегодня, 16:06

Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о продлении контракта с главным тренером Лучано Спаллетти.

Новое трудовое соглашение с 67-летним специалистом рассчитано до завершения сезона-2027/2028.

Спаллетти занял пост главного тренера туринской команды 30 октября 2025 года. Его предыдущий контракт истекал летом 2026 года.

Карвахаль недоволен своим положением в «Реале»
Сегодня, 12:10
«Арсенал» намерен продлить контракт с Микелем Артетой
Сегодня, 09:24
ОфициальноЭндрю Робертсон покинет «Ливерпуль» после девяти сезонов в клубе
Вчера, 20:48
Слухи«Интер» продлит контракт с Кристианом Киву
Вчера, 14:41
«Интер» планирует продлить контракт с Чалханоглу до 2028 года
Вчера, 13:29
Слухи«Манчестер Сити» всё ещё надеется на продление контракта с Родри
Вчера, 10:58
lazzioll
сегодня в 17:06
Это с учетом того что ЛЧ может и не быть. кредит доверия конечно высок. но тут больше дело в том что никто особо и не пойдет с таким составом туда
p2dwv86m7x49
сегодня в 16:08
Нормально дали лысому поработать!
Гость
