«Ювентус» подписал новое соглашение со Спаллетти до 2028 года
Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о продлении контракта с главным тренером .
Новое трудовое соглашение с 67-летним специалистом рассчитано до завершения сезона-2027/2028.
Спаллетти занял пост главного тренера туринской команды 30 октября 2025 года. Его предыдущий контракт истекал летом 2026 года.
