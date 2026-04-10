Флик поддержал решение руководства направить жалобу на судейство в УЕФА

сегодня, 16:40
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал инициативу клуба направить жалобу в УЕФА по поводу судейства в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).

Не знаю, даст ли это какой-то результат и какой будет ответ. Тем не менее, для меня и коллектива такая позиция клуба является оптимальной. Мы ощущаем полную поддержку, произошедшее было актом несправедливости, и это мнение разделяют все причастные. Единичная ошибка в судействе допустима, но в данном случае мы столкнулись с их последовательностью. Я оцениваю действия руководства исключительно положительно.

