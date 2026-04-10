Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияТоварищеские матчи. Сборные 2026

Бальдини назначен и.о. тренера сборной Италии

сегодня, 17:45

Итальянский футбольный союз (FIGC) объявил 67‑летнего Сильвио Бальдини, нынешнего тренера молодёжной сборной Италии, временным наставником национальной команды. Он возглавит «Адзурри» в июньских товарищеских матчах против Люксембурга (3 июня, «Стад де Люксембург») и Греции (7 июня, «Панкритион» в Ираклионе, Крит).

Назначение Бальдини последовало после отставки Дженнаро Гаттузо, который подал в отставку после провала в стыковых матчах к ЧМ‑2026 против Боснии и Герцеговины. FIGC подчёркивает, что итальянцы вернутся к играм уже через два месяца, а в марте 2027 года состоится выбор нового президента ассоциации и постоянного тренера.

Бальдини, ранее тренировавший клубы «Эмполи» и «Палермо» в Серии A, имеет 40‑летний тренерский опыт.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 18:37
Главное не промахнуться с выбором постоянного тренера для сборной Италии.)
jfshzb99vxze
jfshzb99vxze
сегодня в 17:53
Не лучшая кандидатура... будем надеяться что он временно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 