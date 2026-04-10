Бальдини назначен и.о. тренера сборной Италии

1775832356

сегодня, 17:45

Итальянский футбольный союз ( FIGC ) объявил 67‑летнего , нынешнего тренера молодёжной сборной Италии, временным наставником национальной команды. Он возглавит «Адзурри» в июньских товарищеских матчах против Люксембурга (3 июня, «Стад де Люксембург») и Греции (7 июня, «Панкритион» в Ираклионе, Крит).

Назначение Бальдини последовало после отставки Дженнаро Гаттузо, который подал в отставку после провала в стыковых матчах к ЧМ ‑2026 против Боснии и Герцеговины. FIGC подчёркивает, что итальянцы вернутся к играм уже через два месяца, а в марте 2027 года состоится выбор нового президента ассоциации и постоянного тренера.

Бальдини, ранее тренировавший клубы «Эмполи» и «Палермо» в Серии A, имеет 40‑летний тренерский опыт.