Шлоттербек продлит контракт с «Боруссией»

1775840447

сегодня, 20:00

Немецкий защитник согласовал новый контракт с «Боруссией» Дортмунд. Игрок продлит своё пребывание в клубе до июня 2031 года. В соглашении предусмотрено повышение зарплаты до уровня одной из самых высоких в команде.

Футболист остаётся в Дортмунде, несмотря на интерес со стороны нескольких европейских клубов, включая «Реал Мадрид», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», которые ранее пытались переманить Шлоттербека. Директор клуба Ларс Риккен подчеркнул, что это стратегический шаг, обеспечивающий стабильность составу на долгий срок, а сам игрок подтвердил, что не планирует уход в ближайшие годы.