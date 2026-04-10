Шлоттербек продлит контракт с «Боруссией»

Немецкий защитник Нико Шлоттербек согласовал новый контракт с «Боруссией» Дортмунд. Игрок продлит своё пребывание в клубе до июня 2031 года. В соглашении предусмотрено повышение зарплаты до уровня одной из самых высоких в команде.
Футболист остаётся в Дортмунде, несмотря на интерес со стороны нескольких европейских клубов, включая «Реал Мадрид», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», которые ранее пытались переманить Шлоттербека. Директор клуба Ларс Риккен подчеркнул, что это стратегический шаг, обеспечивающий стабильность составу на долгий срок, а сам игрок подтвердил, что не планирует уход в ближайшие годы.
14 млн хотела сторона футболиста.
и клуб правильно сделал что согласился на это требование.
толстяку Зюле платят 11 с лишним, и при этом от него не было никакой отдачи. Шлотербек один из лучших защитников в Бундеслиге и Европе.
так что он стоит этих денег.
тем более что через год может уйти бесплатно.
