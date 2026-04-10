Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Товарищеские матчи. Сборные 2026

Сёмин: «Видно, что в сборной России футболисты иногда играют вполноги»

сегодня, 20:05

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о недавних товарищеских играх сборной России. Команда в конце марта сыграла с Никарагуа (3:1) и Мали (0:0).

Самый сложный момент тут — психология. Не всегда футболисты играют на сто процентов. Потому что некоторым кажется, что Никарагуа можно обыграть вполноги. Сейчас никого так не обыграешь! Везде нужно вкладывать максимальные усилия.

Ну и второй момент. С одной стороны, может, Карпин и прав, что такое громадное количество футболистов через национальную команду проходит, чтобы всех вблизи увидеть. С другой, когда-то уже нужно определить основной состав. Мы должны видеть, что вот они — самые лучшие. Такого, чтобы в каждом матче с первых минут на поле выходили все сильнейшие, нет. По мне, это очень спорный подход.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Capral
сегодня в 20:20
Отчасти, можно согласиться с Сёминым, но есть и множество других причин, неудачных игр сборной. Большинство игроков сборной- футболисты российской ПЛ. Сейчас решающая стадия борьбы за первенство и кубок, что разумеется отодвигает психологически от игр национальной команды, которая, откровенно деградирует в товарняках с такими соперниками, и по большому счету, ничего из себя не представляет.

И дело не в том- хороший Карпин тренер или нет. Просто футболисты не заинтересованы на все 100% выкладываться на поле и получать ненужные травмы. Еще пару лет без полноценных матчей сборной и клубов в Европе и национальный футбол окончательно скиснет... Ни Миранчуку, ни Сафонову, ни Головину- нет никакого смысла делать длительные перелеты на пустые игры, что тоже сказывается на настрое игроков.

И никакие футбольные тонкости в этом случае не помогут, потому что в любом деле, нужны- кураж, азарт и полноценная заинтересованность. А сейчас ux нет, ввиду объективных обстоятельств. Сёмин, почему-то, этот важный момент упустил из виду. Ну и конечно не хватает элементарного патриотизма, какой был в советское время, когда были спортивные Честь и Совесть...............................
sexccxfskjf8
сегодня в 20:18
Не просто видно, а сразу в глаза бросается, такие соперники только разхолаживают игроков
Alex_67
сегодня в 20:10
Какой тренер, такая и сборная... Семин ничего нового не сообщил.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 