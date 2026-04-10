Сёмин: «Видно, что в сборной России футболисты иногда играют вполноги»

Бывший тренер «Локомотива» высказался о недавних товарищеских играх сборной России. Команда в конце марта сыграла с Никарагуа (3:1) и Мали (0:0).

Самый сложный момент тут — психология. Не всегда футболисты играют на сто процентов. Потому что некоторым кажется, что Никарагуа можно обыграть вполноги. Сейчас никого так не обыграешь! Везде нужно вкладывать максимальные усилия.

Ну и второй момент. С одной стороны, может, Карпин и прав, что такое громадное количество футболистов через национальную команду проходит, чтобы всех вблизи увидеть. С другой, когда-то уже нужно определить основной состав. Мы должны видеть, что вот они — самые лучшие. Такого, чтобы в каждом матче с первых минут на поле выходили все сильнейшие, нет. По мне, это очень спорный подход.