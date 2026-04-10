Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздьГермания. Бундеслига 2025/2026

Кан призвал Нойера завершить карьеру летом

сегодня, 20:24

Бывший голкипер «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан считает, что Мануэль Нойер должен завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. Об этом легендарный вратарь заявил в эфире Sky Deutschland.

40‑летний Нойер блестяще проявил себя в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» на этой неделе. Его контракт с мюнхенским клубом истекает в июне, и стороны обсуждают возможность продолжения сотрудничества.

«Разве это не идеальный момент — выиграть с „Баварией" все трофеи в последний раз и уйти на пике? — сказал Кан. — Ему стоит спросить себя, нужно ли ему еще одно участие в чемпионате мира при температуре под 40 градусов в США? Думаю, такие мысли у него сейчас есть».

По словам Кана, если Нойер вновь выиграет Лигу чемпионов, причин оставаться в игре не будет: «Он уже чемпион мира. В этом случае будет мудро сказать себе: "На этом достаточно”. Уйти вовремя — настоящее искусство для спортсмена», — добавил бывший капитан «Баварии».

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
lazzioll
lazzioll ответ ZenCh1 (раскрыть)
сегодня в 21:49
да я в курсе что Торонто примерно на широте Краснодара. но снег там почаще бывает. этому уж обьяснения не знаю. но по географии у меня порядок))
Nenash
Nenash
сегодня в 21:48
Уйти, чтобы не накосячить - это одно.. Другое - сидеть на "пенсии", понимая, что лучшие годы позади - не дай бог.. Это тот случай, когда плевать на деньги и что скажут на стороне - вместо одного сейва в матче, который продлит жизнь на год - это другое.. Кан постарел или просто завидует.. ☝️
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:40
Согласен!!!!!!!)))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:34
...и добавлю, при некоторой корявостью, всё таки приобладает элегантность ! Я и сам не представляю игру без него! Хотя Буффона
уже практически и не вспоминаем, жестокий футбольный мир, рулит
молодость,по факту !
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 21:26
В Баварии уже обсуждают про победу в Лч как будто нет ответного матча но они забыли про камбеки Реала и его характер. Реал жестко накажет высокомерных немцев за эти слова!!
ZenCh1
ZenCh1 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 21:17, ред.
Открою вам глаза, но Торонто не такой уж и северный город. Симферополь +/- примерно на той же широте.
А вот ещё нагляднее:
Сочи ~43,6° с.ш.
Торонто ~43,7° с.ш.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:16
Дело говорит, трудно не согласиться. Осталось только выиграть ЛЧ в этом году и можно с Честью уйти из футбола...))) Знаешь, когда он выбегает к центрю поля и получают плюху, я готов его разорвать. Но когда его нет в воротах- мне одиноко и тоскливо, потому что, любой Нойер, в любом его качестве и состоянии- это СКАЛА, СИЛА и МОЩЬ!!!!!!!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 21:00
температура +40)) США а учитывая что и Канада и Мексика хозяева огромные страны - температура и минус сорок может быть. Немцам играть в Хьюстоне (ну тут по жаре поверю), Торонто канадском и Нью-Йорке тоже не южном городе. хотя сам Олли ушел вроде до сорока, хотя казалось там здоровья вагон. Я уже писал как-то, Нойеру бы закончить в Шальке, сейчас они выйдут в вышку, может взять тарелку))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:00
.....Минхерц,обнимаю! Вить, опять к старым баранам, о здоровье!
Мы всегда, со стороны, говорим и наказываем игрокам,что они
профессионалы и должны уметь играть в любых условиях,но Кан
прав на счёт 40 градусов и кстати 40-летний Нойер, тяжеловато стоять ,практически не двигаясь,в зависимости от сценария игры!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:47, ред.
Приветище, Старина!!!
Ты как всегда прав, на все 1000%!!! Но что интересно, что Кан не попал в символическую сборную Баварии за все годы, как и не попал туда Майер. Попал только Нойер.
Я думаю, по здоровью, Ману не потянет больше- ни за клуб, ни за сборную. Сам то он еще не принял решение окончательно, но похоже, подсознательно всё понимает... А разногласия Нойера и Нагеля произошли, еще когда Нагель работал в Баварии, потому что Нойер поддержал приход Тухеля в клуб и смещение Нагеля...
По всему видно, что Нойер сильно оскорблен неприглашением в сборную. Но как говорят немецкие эксперты- достаточно одного звонка Нагеля, чтобы уладить конфликт и увидеть Ману снова в сборной...........................
shur
shur
сегодня в 20:39
...Старина Оливер не даст соврать! Статный,мощный, Он как гладиатор защищал свои ворота, в своё время! Тем более из
немецких источников дали ясно понять о противоречии Тренера Сборной Германии и Нойера....!
la-respect0
la-respect0
сегодня в 20:32
Если нравится играть и чувствует что может , то , почему не перебраться в более простой клуб
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 