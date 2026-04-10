Кан призвал Нойера завершить карьеру летом

Бывший голкипер «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан считает, что Мануэль Нойер должен завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. Об этом легендарный вратарь заявил в эфире Sky Deutschland.
40‑летний Нойер блестяще проявил себя в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» на этой неделе. Его контракт с мюнхенским клубом истекает в июне, и стороны обсуждают возможность продолжения сотрудничества.
«Разве это не идеальный момент — выиграть с „Баварией" все трофеи в последний раз и уйти на пике? — сказал Кан. — Ему стоит спросить себя, нужно ли ему еще одно участие в чемпионате мира при температуре под 40 градусов в США? Думаю, такие мысли у него сейчас есть».
По словам Кана, если Нойер вновь выиграет Лигу чемпионов, причин оставаться в игре не будет: «Он уже чемпион мира. В этом случае будет мудро сказать себе: "На этом достаточно”. Уйти вовремя — настоящее искусство для спортсмена», — добавил бывший капитан «Баварии».
Ты как всегда прав, на все 1000%!!! Но что интересно, что Кан не попал в символическую сборную Баварии за все годы, как и не попал туда Майер. Попал только Нойер.
Я думаю, по здоровью, Ману не потянет больше- ни за клуб, ни за сборную. Сам то он еще не принял решение окончательно, но похоже, подсознательно всё понимает... А разногласия Нойера и Нагеля произошли, еще когда Нагель работал в Баварии, потому что Нойер поддержал приход Тухеля в клуб и смещение Нагеля...
По всему видно, что Нойер сильно оскорблен неприглашением в сборную. Но как говорят немецкие эксперты- достаточно одного звонка Нагеля, чтобы уладить конфликт и увидеть Ману снова в сборной...........................
