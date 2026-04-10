Кан призвал Нойера завершить карьеру летом

1775841841

сегодня, 20:24

Бывший голкипер «Баварии» и сборной Германии считает, что должен завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. Об этом легендарный вратарь заявил в эфире Sky Deutschland.

40‑летний Нойер блестяще проявил себя в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» на этой неделе. Его контракт с мюнхенским клубом истекает в июне, и стороны обсуждают возможность продолжения сотрудничества.

«Разве это не идеальный момент — выиграть с „Баварией" все трофеи в последний раз и уйти на пике? — сказал Кан. — Ему стоит спросить себя, нужно ли ему еще одно участие в чемпионате мира при температуре под 40 градусов в США ? Думаю, такие мысли у него сейчас есть».

По словам Кана, если Нойер вновь выиграет Лигу чемпионов, причин оставаться в игре не будет: «Он уже чемпион мира. В этом случае будет мудро сказать себе: "На этом достаточно”. Уйти вовремя — настоящее искусство для спортсмена», — добавил бывший капитан «Баварии».