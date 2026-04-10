Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Сёмин: «Настало время „Зениту“ показать, чего он стоит»

сегодня, 20:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар12.04.2026 в 19:30 Не начался

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о предстоящей игре 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Матч состоится 12 апреля.

В матче фаворит — тот, кто играет дома. Стадион заполнится, «Зенит» будет поддерживать большое количество болельщиков. И отступать ему уже некуда. Требования руководителей, громадного количества людей... К тому, чтобы они стали чемпионами, прилагались большие усилия руководителей — игроки покупались, менялись. Мне кажется, настало время «Зениту» показать, чего он стоит.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сёмин: «Видно, что в сборной России футболисты иногда играют вполноги»
Сегодня, 20:05
Призёр ОИ-2026 Филиппов рассказал, на какой позиции мог бы сыграть в футбол
Сегодня, 17:37
Роман Зобнин допустил возвращение в сборную России
Сегодня, 14:05
Семак объяснил причины отсутствия результативности у новичка команды Дурана
Сегодня, 14:00
Семак: «К судейству много вопросов, пока царит непонимание, мягко говоря»
Сегодня, 12:43
Зобнин извинился перед фанатами «Зенита» за празднование у «Виража»
Сегодня, 10:31
Сортировать
Все комментарии
shlomo
сегодня в 21:58
Шансы на победу равные и не всегда домашний стадион помогает Зениту...
Capral
сегодня в 21:57, ред.
В организации игры Зенит сильней- плюс своё поле. Краснодар, как я часто говорю- плюшевая команда и очень уязвимая, плохо держащая удар. Вот уже третий чемпионат подряд конкуренцию в первенстве создает исключительно сам Зенит, или точнее сказать- его тренер. Середина поля мощнее у Питера, а если еще получится закрыть Сперцяна, то Кордобе перекроют кислород и лишат гостей импровизации. А у Зенита есть кому этим заняться. Достаточно вспомнить матч первого круга, когда Вендел (если не ошибаюсь) выдвинулся вперед и завладел центром поля, лишив тем самым Сперцяна творческого креатива и игрового простора...
Но всё это- предматчевые расклады, а в игре может сложиться по другому. Глушенков и Сперцян- два дирижера в своих командах, но при этом, Макс более маневренный игрок, которого закрыть сложней, в то время как Эдик не любит жесткого прессинга соперника, а Зенит, скорей всего, прессинговать будет... Вобщем, должно быть интересно..............................
przkjh7fd3vy
сегодня в 21:41
Ещё вопрос судейства влияет на цену Зенита. Дешевит. Балтика не даст соврать.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:39
А чего Зенит стоит можно и самим посчитать по заоблачным трансферам и космическому бюджету. А по игре пшик. Если судейство будет как с Махачкалой, то это одно, а если нормальное, то Краснодар не проиграет. У них игра есть, а у юбиляра ее нет
6bh7y6359dba
сегодня в 21:39
Настало время „Зениту“ показать, чего он стоит... А что, неизвестно, сколько стоит Зенит? 225 млн. евро. - только игроки. Краснодар почти в два раза дешевле. Или что-то еще нужно показывать?
Jeck Denielse
сегодня в 21:32
Последние 10 домашних матчей Зенита - 10 побед....
Счёт 23:4.....

Не время прерывать серию....
Просто продолжить....
la-respect0
сегодня в 21:16
2-1
lotsman
lotsman ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 21:05, ред.
Я сегодня говорил, что всё решится в Москве, где Краснодар сыграет в 26 туре со Спартаком и в 29 туре с Динамо, а Зенит в 26 туре с Локомотивом и в 28 туре с ЦСКА. Но это если Зенит не проиграет в воскресенье.
particular
сегодня в 20:54, ред.
От Краснодара многие ждут и надеются, но Зенит, скорее всего, покажет и стоимость, и возможности, и способность возглавить таблицу РПЛ...
lazzioll
сегодня в 20:53
0-0 скатают и вот вам все веселье будет. как писал человек с сайта (увы забыл ник) вчера вроде - все решится играми в Москве с местными и у одних и у других
lotsman
сегодня в 20:40
Что то очень тревожно на душе. В среду Зенит уже показал чего он стоит. И домашняя арена, и стадион заполнен был, а игры никакой не было. Ни у Зенита, ни у соперника. Самое знаменательное событие, бутылка в голову Угальде. А игры никакой.
Capral
сегодня в 20:38
А разве он еще не показал?)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 