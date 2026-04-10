Ирландия хочет впервые в истории принять финал Лиги чемпионов

Дом ирландских гэльских игр — стадион «Кроук Парк» в Дублине — намерен продолжить принимать футбольные матчи высокого уровня и в будущем. Об этом сообщил коммерческий директор арены Питер Маккенна.

В августе на «Кроук Парк» пройдет товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Лидсом», который станет первым футбольным клубным поединком на 82‑тысячном стадионе. До этого на арене проходили лишь матчи национальных сборных, в частности во время строительства стадиона «Авива», однако последний футбольный матч здесь состоялся еще в ноябре 2009 года.

Маккенна выразил надежду, что проведение встречи между двумя английскими клубами поможет укрепить репутацию «Кроук Парк» как универсального спортивного объекта и приблизит арену к возможности принять финал Лиги чемпионов — впервые в истории Ирландии.

Ранее ирландская арена рассматривалась также как возможное место проведения долгожданного боксерского поединка между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.