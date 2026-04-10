«Монако» без Головина крупно уступил «Парижу»

«Париж» разгромил «Монако» со счетом 4:1 в матче 29-го тура Лиги 1.
Уже к 21-й минуте хозяева вели 3:0 после дубля Жонатана Иконе и гола Чиро Иммобиле. Фоларин Балогун отыграл один мяч на 26-й минуте. На 71-й Лука Колеошо установил окончательный счет.
Российский хавбек «Монако» Александр Головин пропустил матч из-за травмы.
По итогам встречи «Париж» имеет 32 очка (13-е место), «Монако» — 5-й с 49 очками.
еще в первом тайме стало понятно, кто победит.
еще в первом тайме стало понятно, кто победит.