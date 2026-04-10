Франция. Лига 1 2025/2026

«Монако» без Головина крупно уступил «Парижу»

сегодня, 22:03
ПарижЛоготип футбольный клуб Париж4 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Париж» разгромил «Монако» со счетом 4:1 в матче 29-го тура Лиги 1.

Уже к 21-й минуте хозяева вели 3:0 после дубля Жонатана Иконе и гола Чиро Иммобиле. Фоларин Балогун отыграл один мяч на 26-й минуте. На 71-й Лука Колеошо установил окончательный счет.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин пропустил матч из-за травмы.

По итогам встречи «Париж» имеет 32 очка (13-е место), «Монако» — 5-й с 49 очками.

Варвар7
сегодня в 22:28
Ну не , чего не могут без Сашки сделать! )))
25процентный клоун
сегодня в 22:23
Вот вам и лига фермеров
g7hq5qzq337v
сегодня в 22:23
В таком разгроме и Саня бы не помог
пират Елизаветы
сегодня в 22:15
Париж был беспощаден гостям.
еще в первом тайме стало понятно, кто победит.
3xeedzzzausr
сегодня в 22:08
Не факт что если бы играл Головиин они бы выиграли....
