Асенсио выбыл на три недели из-за травмы колена

сегодня, 22:07

Полузащитник «Фенербахче» проведет около трёх недель вне игры после того, как у него диагностировали растяжение передней связки левого колена, сообщает AS.

Испанец получил повреждение в прошлое воскресенье в матче чемпионата Турции против «Бешикташа» (1:0), когда был вынужден покинуть поле досрочно. Первые медосмотры, проведённые в понедельник, исключили серьёзную травму, однако более детальные анализы в четверг уточнили характер повреждения и сроки восстановления.

План клуба заключается в том, чтобы приостановить игровую активность Асенсио, минимизировав риск осложнений и обеспечив его готовность к решающей части сезона.