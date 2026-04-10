«Наполи» может пригласить Мареску в случае ухода Конте

1775849974

сегодня, 22:39

«Наполи» видит ключевой кандидатурой на пост главного тренера после ухода Антонио Конте, считая, что итальянец сможет сохранить высокий уровень команды.

По данным источника, бывший наставник «Тоттенхэма» и «Челси» открыт для возвращения в сборную Италии, если Федеральный футбольный союз ( FIGC ) предложит ему должность национальной команды. В этом случае «Наполи» останется без наставника, и клуб не намерен оставаться без запасных вариантов.

Помимо Марески в списке кандидатов значатся Раффаэле Палладино и Винченцо Итальяно, однако экс‑главный тренер «синих» остаётся фаворитом. При этом «Манчестер Сити» также рассматривает Мареску как потенциального преемника Пепа Гвардиолы летом.