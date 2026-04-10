«Наполи» может пригласить Мареску в случае ухода Конте

«Наполи» видит Энцо Мареску ключевой кандидатурой на пост главного тренера после ухода Антонио Конте, считая, что итальянец сможет сохранить высокий уровень команды.
По данным источника, бывший наставник «Тоттенхэма» и «Челси» открыт для возвращения в сборную Италии, если Федеральный футбольный союз (FIGC) предложит ему должность национальной команды. В этом случае «Наполи» останется без наставника, и клуб не намерен оставаться без запасных вариантов.
Помимо Марески в списке кандидатов значатся Раффаэле Палладино и Винченцо Итальяно, однако экс‑главный тренер «синих» остаётся фаворитом. При этом «Манчестер Сити» также рассматривает Мареску как потенциального преемника Пепа Гвардиолы летом.