Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная модаИспания. Примера 2025/2026

«Реал» и «Барселона» не поддержали организованный Ла Лигой «ретро-тур»

сегодня, 22:47

Испанская Ла Лига проводит в эти выходные «ретро‑тур» — почти все клубы выйдут на матчи в ностальгических формах, а прямые трансляции, соцсети, судейские комплекты и даже игровой мяч оформят в винтажном стиле.

Мероприятие задумано как глобальный культурный момент, объединяющий спорт, моду и историю клубов, но в этом проекте есть несколько исключений.

Мадридский «Реал» официально отказался от участия в инициативе, хотя и не препятствовал кампании. В конце марта Ла Лига подтвердила, что «Реал» решил не выходить в винтажной форме в этом сезоне, и открыто высказала надежду, что клуб присоединится к акции уже в следующем году.

«Барселона», «Райо Вальекано» и «Хетафе» также объявили, что из-за логистических и производственных сложностей не представят специальные ретро‑комплекты, хотя по‑прежнему участвуют в общей кампании и поддерживают концепцию.

Подписывайся в ВК
Все новости
Реал  Барселона
Перевод с as.com Фото: REAL MADRID, ADIDAS, DiarioAS
Официально«Марсель» сменил логотип
08 апреля Фото
Официально«Спартак» и Okko представили особенную форму
06 апреля Фото
ОфициальноСборная Англии представила форму к ЧМ-2026
24 марта Фото
ОфициальноСборная Франции представила форму для чемпионата мира 2026 года
24 марта
ОфициальноСборная Нидерландов представила форму к чемпионату мира 2026 года
23 марта Фото
Официально«Барселона» перевыпустила форму времен Роналдиньо
23 марта Фото
Сортировать
Все комментарии
Futurista
сегодня в 23:24
Встречаются Лапорта и Перес обсудить новую маркетинговую акцию с ретро-футболками...
Перес: Слушай, Жоан, нам предлагают выпустить форму в стиле 50-х. Там шнуровка на воротнике и тяжелый хлопок...
Лапорта: Флорентино, ты с ума сошел? Если мы наденем форму тех лет, мои фанаты вспомнят, что мы тогда ничего не выигрывали, а твои что у вас тогда не было Мбаппе, а был только один ди Стефано. Да и как туда впихнуть пять логотипов спонсоров?!...
Перес: Согласен. В этом и есть наше высшее единство: мы слишком заняты продажей будущего, чтобы позволить прошлому выглядеть дешевле, чем наш новый абонемент!...
6wmdwf84z2th
сегодня в 23:10, ред.
    goalaktika
    сегодня в 23:08, ред.
    У такой акции, дополнительные прибылы будут только у Адидаса, Найка, Пумы и т.д. Всем кто предоставляет форму и экипировки.
    Для чего нужны лишние расходы клубов Тебасу, не понятно
    Futurista
    сегодня в 23:05
    Ретро обломалось об логистические и производственные сложности модерна )...
    shur
    сегодня в 22:53
    ...у Реала с Барсой ответки глобальные а ЛЧ, а они со своим ретро, можно понять!!!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     