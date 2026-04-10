«Реал» и «Барселона» не поддержали организованный Ла Лигой «ретро-тур»

сегодня, 22:47

Испанская Ла Лига проводит в эти выходные «ретро‑тур» — почти все клубы выйдут на матчи в ностальгических формах, а прямые трансляции, соцсети, судейские комплекты и даже игровой мяч оформят в винтажном стиле.

Мероприятие задумано как глобальный культурный момент, объединяющий спорт, моду и историю клубов, но в этом проекте есть несколько исключений.

Мадридский «Реал» официально отказался от участия в инициативе, хотя и не препятствовал кампании. В конце марта Ла Лига подтвердила, что «Реал» решил не выходить в винтажной форме в этом сезоне, и открыто высказала надежду, что клуб присоединится к акции уже в следующем году.

«Барселона», «Райо Вальекано» и «Хетафе» также объявили, что из-за логистических и производственных сложностей не представят специальные ретро‑комплекты, хотя по‑прежнему участвуют в общей кампании и поддерживают концепцию.