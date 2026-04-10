Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2025/2026

«Реал» и «Жирона» сыграли вничью

вчера, 23:59
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

В матче 31-го тура Ла Лиги «Реал» дома не смог победить «Жирону». Игра завершилась со счетом 1:1.

Федерико Вальверде открыл счет на 52-й минуте. Тома Лемар забил ответный гол на 62-й.

По итогам встречи у «Реала» 70 очков (2-е место). У «Жироны» 38 очков (12-е место).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Сортировать
Все комментарии
Agamaga005
сегодня в 01:01
Ну что Арбелоа, не помогли судьи? Не стыдно заводить разговор про судей, обсуждать прямого конкурента, когда у самого игра на уровне Жироны?
Мбаппе не для этой команды, нет под него игроков в центре. Без него Вини получал свободу и что-то интересное создавали.

Барселоне следует дать отдохнуть всей основе и выпускать академию против Эспаньола. Ответка против атлетов куда важнее, тем более и они подготовятся как следует.
Comentarios
Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:54, ред.
Дешам их тоже вряд-ли обуздает. Может Гаттузо им пригласить парень жесткий поставит на место
Шишанутый
сегодня в 00:52
По этому матчу не надо судить!! Уже ясно что игроки забили на чемп. Увидим в Мюнхене чего Реал стоит!!
lazzioll
сегодня в 00:51
во беда, про94 чемпионат такой мертвой Барселоне это надо умудриться конечно.
Икарус
сегодня в 00:50
А ведь топ команда была-брала ЛЧ 2 раза за 3 года,побеждала в чемпионате, а квакушонок пришел и все испортил. НУ а виноват, конечно, тренер.
Sergo81
сегодня в 00:45
Вот интересно о чём Перес думает? Если только о бизнесе, то при такой игре и футболки хуже будут покупать. Кто смотрел игру, Мбаппе с Вини как обычно слева друг другу мешали?
Grizly88
сегодня в 00:34
Анчи да точно можно было дать этот сезон доработать старина бы поборолся за лч.
пират Елизаветы
сегодня в 00:30, ред.
мегазвезды Реала затопчут любого тренера.
Мбаппе хочет забить, Винисиус хочет забить, вся команда хочет чтобы они забили...
а забивает Вальверде.
здесь никакой тренер не поможет.
Nenash
сегодня в 00:24
Зато все знают, что после Алонсо Вини знает, что играть ему всегда.. 🤭
goalaktika
сегодня в 00:21
Не знал, что Ямаль сам решает играть ему или нет)
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:21
Арбелоа не смог должным образом подготовить команду к этой игре, так как был очень занят другим важным делом. Оказывается Барселона нечестным путём забралась на первое место, это чисто из за судей, которые тащат каталонцев в этом сезоне. Только в этом проблема Реала по словам Альваро)
Capral
сегодня в 00:20
Не надо было увольнять Анчелотти.
Capral
сегодня в 00:18
Три БОГАТЫРЯ!!!!!!! Как у Васнецова.
Nenash
сегодня в 00:17
Ясно одно.. У Флика есть шанс уговорить Ямаля не играть с Эспаньолом.. 😄
Grizly88
сегодня в 00:14
Не надо было увольнять Алонсо
Capral
сегодня в 00:10
Да, Дружище, ошибочка вышла.))) Доброй ночи, Дружище!!!
nqp3rsyqxxxp
сегодня в 00:10, ред.
Сказать, что у Реала нет игры, это ничего не сказать.
Камавинга, Чуивака, Хренсен..., всякие Петарчи и иные клоуны в униформе Королевичей, - это кощунство и издёвка над эмблемой клуба.

Надо летом пригласить Тренера, а не просто тело и радикально перетрясти весь состав. Повыгонять 70%, оставить 5-6 человек основы и набирать молодняк из академии, как это сделала Барса 3 года назад. В противном случае это болото покроется асфальтом и очень..., очень надолго.

Ничего, абсолютно ничего не получается созидать в атаке. Даже отдаленные опасные моменты это редкость. Голы возникают спонтанно: либо какой-то дурак залетит, либо отскок от деревянных тел, либо судья смилуется и поставит на точку.

Убожество и уродство, а не Реал. На моей памяти такого слабого и бездарного состава давненько не было.
Comentarios
сегодня в 00:09
Я и смотрю вроде всегда Андреем был
goalaktika
сегодня в 00:09
Судья одел ретро-форму, действительно вошёл в образ и в стиле 60х отсудил матч. Усов только ему не хватало. Три одинаковых эпизода, жк. получил Мбаппе за удар локтем, но точно таких два фола в пользу Реала, ретро-судья решил промолчать .
shur
сегодня в 00:09
....это Он мне,москвичу!!!
Capral
сегодня в 00:09
Я тебя с Векшиным спутал...)))
shur
сегодня в 00:08
....самое странное,что начинаешь думать, а зачем Он нам...???!!!
Comentarios
сегодня в 00:07
У нас уже утро яж дальневосточник )
Capral
сегодня в 00:06
Всё ясно, Санёк...
Доброй ночи, Дружище!!!)))
Comentarios
сегодня в 00:05
Одеяло сильно тянут на себя. А забить не могут. Без Мбапе точно реал веселей играл
shur
сегодня в 00:05
...в двух словах! Вообще никак и ничто! Пропала идейность Клуба,напрочь....! Спокойной ночи, друже!
bonek
сегодня в 00:05
Виртуозы Мадрида))) мбаппе и винисиус))) Жирона красавцы!!!
particular
сегодня в 00:03
Реал в последних турах не только приостановил гонку за Барсой, но и резко ударил по тормозам...
Capral
сегодня в 00:02
Игру не видел, но понятно одно- на Примеру Реал забил, осталась ЛЧ, здесь, Реал и поборется.
shur
сегодня в 00:02, ред.
...ушёл Карим, потом Тони, потом Лука ......и "Реала" не стало.....!!!
Сегодня вас смешили два виртуоза Мбаппе и Вини...!!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 