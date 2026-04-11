Хайкин отреагировал на получение паспорта Норвегии, выложив фото с флагом

Вратарь «Будё-Глимт» в соцсетях прокомментировал получение норвежского паспорта.

Я приехал в Норвегию в 2019 году, не зная, что меня ждёт.

С тех пор я многое пережил здесь — вместе с командой и людьми вокруг нас. От того, что не боролись за титулы, до волшебных выступлений в Европе и выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это было невероятное путешествие, и оно значит для меня очень много.

Будё и Норвегия стали для меня домом. Гавань, яркие летние вечера, северное сияние, люди — и, что не менее важно, покой, который можно найти здесь. Это то, что я очень полюбил.

Я невероятно благодарен за то, что теперь являюсь гражданином Норвегии. Спасибо всем, кто поддерживал меня и был частью этого пути.

Это моя Норвегия.