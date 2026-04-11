Хайкин отреагировал на получение паспорта Норвегии, выложив фото с флагом

сегодня, 08:32

Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин в соцсетях прокомментировал получение норвежского паспорта.

Я приехал в Норвегию в 2019 году, не зная, что меня ждёт.

С тех пор я многое пережил здесь — вместе с командой и людьми вокруг нас. От того, что не боролись за титулы, до волшебных выступлений в Европе и выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это было невероятное путешествие, и оно значит для меня очень много.

Будё и Норвегия стали для меня домом. Гавань, яркие летние вечера, северное сияние, люди — и, что не менее важно, покой, который можно найти здесь. Это то, что я очень полюбил.

Я невероятно благодарен за то, что теперь являюсь гражданином Норвегии. Спасибо всем, кто поддерживал меня и был частью этого пути.

Это моя Норвегия.

Lewa2708
Lewa2708 ответ the_bond (раскрыть)
сегодня в 11:16
Не будет он номером 1 чисто принципиально, за исключением, если основной вратарь их получит травму
the_bond
the_bond ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 10:54
Там нет конкуренции, он будет 1 номером. У сборной хороший состав, в 1/8 должны выходить, а там как карта ляжет
CCCP1922
сегодня в 10:12
Вот Хайкин и добился своей цели... А Кафанов говорил, что Никита мечтает играть за сборную России 🇷🇺 по футболу. Это моя Норвегия 🇳🇴 — сказал, как отрезал. Время сейчас такое, что родину можно выбирать и писать с маленькой буквы. Я не осуждаю этого человека, просто испытываю двоякое чувство от подобных новостей. Интересно, а каковы перспективы Хайкина в сборной Норвегии? Есть ли шансы у него сыграть на Чемпионате мира - 2026?
Алексей Коротеев
сегодня в 09:34
Ну что тут скажешь ? Каждому своё . Выбрал там ,где ему лучше ,а выбор надо уважать .
112910415
сегодня в 08:55
ура !
311
сегодня в 08:54
Его отца очень ждут в России
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:51
Хороший вратарь, в сборную бы его...
Варвар7
сегодня в 08:34
Ну всё норвег - видим...)
Гость
