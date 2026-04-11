Главный тренер «Лиона» об Эндрике: «Я недоволен его игрой»

Главный тренер «Лиона» выразил недовольство выступлением нападающего , который не забивал в Лиге 1 более двух месяцев.

Бразилец перешёл во французский клуб в январе на правах аренды из мадридского «Реала».

Я недоволен его игрой. Он сказал мне, что немного устал после перелёта (из Орландо, США , где провёл 14 минут в товарищеской игре против Хорватии в составе сборной Бразилии 1 апреля), но он обязан делать больше. Я здесь не для того, чтобы критиковать игроков. Но я ожидаю от него большего. Он обязан делать больше. Он нам нужен.

В настоящее время мы зависим от игрока (Афонсо Морейры), который год назад играл в третьем дивизионе Португалии и берёт на себя ответственность. Если у Афонсо есть такая смелость, то и другие должны поступать так же. Эндрику нужно быть более активным. В поединке с «Анже» он оставался в своей зоне. Он не пытался занять позицию между линиями, при передаче мяча, предлагать команде другие варианты. Ему нужно больше работать.