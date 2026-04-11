Матч «Акрон» — «Динамо» пройдёт в «космической» атмосфере

сегодня, 10:39
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо13.04.2026 в 17:00 Не начался

«Акрон» объявил о том, что матч 24-го тура РПЛ с московским «Динамо» пройдёт в особенной атмосфере, посвящённой космосу.

12 апреля исполнится 65 лет со дня первого в истории полёта человека в космос. Его совершил советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1».

Пресс-служба самарского клуба сообщает:

Именно в Самаре ковалась история освоения космоса, до сих пор развёрнуто и процветает активное производство космических двигателей и ракетной техники. «Акрон», на правах хозяев космической столицы России, предлагает прикоснуться к неизведанному и таинственному в рамках предматчевой программы уже в понедельник, 13 апреля, в 18:15 на «Солидарность Самара Арене».

У болельщиков будет возможность попасть на стадион в форме летающей тарелки за два часа до стартового свистка. Также их ждут космическая VR-зона, детский планетарий и аниматоры-космонавты, тематические термотрансферы, футуристичный техно-панк DJ-сет от Timerbai и другие активности.

Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:51
Отличая идея для праздничного дня...
Гость
