Артета заявил, что счастлив в «Арсенале»
Главный тренер «Арсенала» ответил на вопрос о том, есть ли информация относительно его контракта с клубом.
Новостей по этому поводу нет, думаю, у нас сейчас нет времени это обсуждать. Сейчас всё внимание сосредоточено на том, что нам нужно сделать до конца сезона.
О своём будущем в «Арсенале»
Я полностью предан этому. Действительно счастлив и чувствую себя хорошо. Моя семья в порядке. У меня ещё много амбиций и планов в этом футбольном клубе, и на данный момент мы находимся в хорошем положении.
["news\/1425519\/ivich-vladimir-al-ain","news\/1425516\/akron-dinamo","news\/1425515\/fonseka-paulu-lion","news\/1425514\/pogba-pol","news\/1425513\/iran","news\/1425512\/arbeloa-alvaro-real","news\/1425510\/haykin-nikita-budyo-glimt","news\/1425508\/real-zhirona","news\/1425509\/roma-piza","news\/1425507\/real-barselona","news\/1425506\/mareska-enco-napoli","news\/1425505\/asensio-marko-fenerbahche","news\/1425504\/golovin-aleksandr","news\/1425503","news\/1425500\/syomin-yuriy","news\/1425499\/kan-oliver-bavariya","news\/1425498\/olise-maykl-real","news\/1425497\/benatia-mehdi-marsel","news\/1425496\/eshchenko-andrey-spartak","news\/1425495\/syomin-yuriy-rossiya","news\/1425494\/shlotterbek-niko-borussiya","news\/1425493\/ernandes-haver","news\/1425491\/tebas-haver","news\/1425490\/baldini-silvio-italiya","news\/1425489\/dumfris-denzel-inter","news\/1425488\/spartak","news\/1425487\/flik-hans-diter","news\/1425486\/desham-dide-real","news\/1425485\/spalletti-luchano-yuventus","news\/1425484\/golovin-aleksandr-monako"]