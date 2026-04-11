Артета заявил, что счастлив в «Арсенале»

сегодня, 10:57

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о том, есть ли информация относительно его контракта с клубом.

Новостей по этому поводу нет, думаю, у нас сейчас нет времени это обсуждать. Сейчас всё внимание сосредоточено на том, что нам нужно сделать до конца сезона.

О своём будущем в «Арсенале»

Я полностью предан этому. Действительно счастлив и чувствую себя хорошо. Моя семья в порядке. У меня ещё много амбиций и планов в этом футбольном клубе, и на данный момент мы находимся в хорошем положении.

