Деку заявил, что при нём возвращение Месси в «Барселону» не обсуждалось

Спортивный директор «Барселоны» ответил на вопрос о том, существует ли вероятность возвращения нападающего в клуб в ближайшие годы.

Это сложный вопрос. Об этом много говорили во время (президентской) кампании. Его имя упоминалось постоянно. Месси – величайший игрок в истории «Барселоны», для меня – величайший игрок в истории футбола или один из величайших. Мы хотели бы, чтобы футбол был вечным во всех аспектах, существует много того, чего хотелось бы, но всё когда-нибудь заканчивается. Есть начало, середина и конец. Спекулировать на эту тему, я думаю, бессмысленно. Как игрок, он находится в хорошей форме. Ушёл в «Интер» (Майами), принял это решение, так вышло, и он, наверное, счастлив там.

Этот сценарий с возвращением, на самом деле, по крайней мере с тех пор, как я там работаю, никогда не обсуждался. Месси или кто-то от его имени не звонил и не говорил: «Слушай, я хочу вернуться, хочу играть». Много слухов, того, что не соответствует действительности. Он не заявлял об этом желании, написал, что однажды хочет вернуться, но не уточнил, когда. Говорить об этом с таким великим игроком, как Лео, бессмысленно, если это не соответствует действительности или не имеет под собой конкретных оснований.

Действительно ли недавний визит Месси на «Камп Ноу» стал неожиданностью? Не знаю. По-моему, он собирался в сборную и остановился в отеле, а не дома. В итоге он решил прогуляться и зашёл (на «Камп Ноу»). Насколько я знаю, всё было примерно так.