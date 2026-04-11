Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

Деку заявил, что при нём возвращение Месси в «Барселону» не обсуждалось

сегодня, 12:20

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о том, существует ли вероятность возвращения нападающего Лионеля Месси в клуб в ближайшие годы.

Это сложный вопрос. Об этом много говорили во время (президентской) кампании. Его имя упоминалось постоянно. Месси – величайший игрок в истории «Барселоны», для меня – величайший игрок в истории футбола или один из величайших. Мы хотели бы, чтобы футбол был вечным во всех аспектах, существует много того, чего хотелось бы, но всё когда-нибудь заканчивается. Есть начало, середина и конец. Спекулировать на эту тему, я думаю, бессмысленно. Как игрок, он находится в хорошей форме. Ушёл в «Интер» (Майами), принял это решение, так вышло, и он, наверное, счастлив там.

Этот сценарий с возвращением, на самом деле, по крайней мере с тех пор, как я там работаю, никогда не обсуждался. Месси или кто-то от его имени не звонил и не говорил: «Слушай, я хочу вернуться, хочу играть». Много слухов, того, что не соответствует действительности. Он не заявлял об этом желании, написал, что однажды хочет вернуться, но не уточнил, когда. Говорить об этом с таким великим игроком, как Лео, бессмысленно, если это не соответствует действительности или не имеет под собой конкретных оснований.

Действительно ли недавний визит Месси на «Камп Ноу» стал неожиданностью? Не знаю. По-моему, он собирался в сборную и остановился в отеле, а не дома. В итоге он решил прогуляться и зашёл (на «Камп Ноу»). Насколько я знаю, всё было примерно так.

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
Валерыч
сегодня в 14:25
Не вернётся он в "Барсу", ему и в МЛС хорошо.
Да и не потянет он уже Ла Лигу и еврокубки.
Он наверное и сам это понимает.
311
сегодня в 14:17
Обязательно вернётся, деньги копите пока
Брулин
сегодня в 13:44
Деку о Роналду: «Нет ни одного спортсмена с такой ментальной силой. Он больше всех одержим саморазвитием и поэтому стал одним из величайших в истории»
Nenash
сегодня в 13:24
    CCCP1922
    сегодня в 13:18
    Возвращение Месси было частью избирательной кампании соперников действующего президента Сине-гранатовых и ничем более. Не могу себе представить, что бы Лионель делал на поле в компании людей, знающих себе цену? Ведь аргентинцу нужны партнёры, вроде Альбы — без собственных игровых амбиций, работающих только на своего кумира и его славу. Не нашлось бы места в команде и Флику... Как же, ведь он, в своё время, "посмел" с Баварией выиграть у Барселоны с унизительным счётом 2:8, когда в её составе был сам Месси... Кстати, избирательная гонка показала истинное лицо Хави и Деку.
    Romeo 777
    сегодня в 12:58, ред.
    Понятное дело, зачем Барселоне очередной финансовый «крах» с семейством Месси 😁 ведь они настолько любят Барселону, что снова будут угрожать и требовать большие деньги
    ts73d55ykjca
    сегодня в 12:55, ред.
    На моей памяти это самое зрелое интервью спортивного функционера за последние годы...
    Чего мутить воду, когда нет предметных действий и намерений ?
    Месси велик. Великий просто захотел вернуться домой (Барселона - его дом) и освежить в памяти былые - светлые воспоминания прожитых лет в красивом городе, который дал ему всё, а он это ВСЁ ему (городу) с лихвой вернул.

    P S. Кто бывал в Барселоне, а мне посчастливилось там быть дважды, тот знает, что в такой город всегда есть желание вернуться снова и снова.
    wewf5au3s26b
    сегодня в 12:49
    Теперь это уже не важно
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     