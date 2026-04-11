ЭСК поддержала три решения арбитра матча «Ахмат» — «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решения по матчу 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Краснодаром» (0:1).
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым.
«Краснодар» обратился с просьбой проверить решение арбитра не назначать пенальти в ворота грозненской команды на 25-й минуте. Комиссия единогласно определила, что судья действовал правильно, поскольку нападающий Брайан Мансилья не нарушал правила в борьбе за мяч с форвардом «быков» Батчи в своей штрафной площади.
По эпизоду на 90+5-й минуте, ЭСК считает, что решение о неназначении пенальти в ворота «Ахмата» было правильным. Вратарь хозяев поля Вадим Ульянов не нарушал правила в единоборстве за мяч с нападающим гостей Джоном Кордобой в собственной штрафной площади, став разворачиваться для движения по направлению к мячу.
Большинством голосов комиссия также признала правильным вынесение второй жёлтой карточки полузащитнику Александру Черникову, отмечая, что действия футболиста в борьбе за мяч с нападающим «Ахмата» Максимом Самородовым квалифицируются как безрассудные. С учётом скорости вступления в единоборство и того факта, что после игры в мяч контакт в голеностоп произошёл шипами, судья имел весомые основания вынести предупреждение за безрассудное поведение.
P.S. Эх и срамота ! (facepalm)