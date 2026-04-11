ЭСК поддержала три решения арбитра матча «Ахмат» — «Краснодар»

сегодня, 12:48
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решения по матчу 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Краснодаром» (0:1).

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым.

«Краснодар» обратился с просьбой проверить решение арбитра не назначать пенальти в ворота грозненской команды на 25-й минуте. Комиссия единогласно определила, что судья действовал правильно, поскольку нападающий Брайан Мансилья не нарушал правила в борьбе за мяч с форвардом «быков» Батчи в своей штрафной площади.

По эпизоду на 90+5-й минуте, ЭСК считает, что решение о неназначении пенальти в ворота «Ахмата» было правильным. Вратарь хозяев поля Вадим Ульянов не нарушал правила в единоборстве за мяч с нападающим гостей Джоном Кордобой в собственной штрафной площади, став разворачиваться для движения по направлению к мячу.

Большинством голосов комиссия также признала правильным вынесение второй жёлтой карточки полузащитнику Александру Черникову, отмечая, что действия футболиста в борьбе за мяч с нападающим «Ахмата» Максимом Самородовым квалифицируются как безрассудные. С учётом скорости вступления в единоборство и того факта, что после игры в мяч контакт в голеностоп произошёл шипами, судья имел весомые основания вынести предупреждение за безрассудное поведение.

4dmk68fkg8y7
сегодня в 15:23
В общем Краснодар не знает правил...
112910415
сегодня в 15:11
ура !
Али Самаркандский
сегодня в 13:55
Нормально всё.
52fp4m9jdrcy
сегодня в 13:16
Да... Вот так вот почитаешь иной раз... Люди в мире в футбол играют, а наши только собачиться умеют...

P.S. Эх и срамота ! (facepalm)
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:53
1. Судьи всегда правильно судят, а когда неправильно смотри первый пункт...
