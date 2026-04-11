Арбелоа о моменте с Мбаппе: «Для меня это пенальти — и здесь, и на Луне»

сегодня, 13:38
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал ничью с «Жироной» (1:1) в матча 31-го тура Ла Лиги.

Первый вопрос касался эпизода с нападающим Килианом Мбаппе, который на 88-й минуте упал в штрафной площади гостей после непреднамеренного удара локтем защитника Витора Рейса. Главный арбитр Альберола Хавьер не стал назначать пенальти, также в ситуацию не вмешался VAR. У Мбаппе появилась кровь на лице.

Для меня это пенальти — и здесь, и на Луне. Это уже очередной случай, еще одна неделя. Что есть, то есть. Я этого не понимаю, и думаю, что никто не понимает, когда задействуется VAR. Полагаю, что когда это выгодно, то его используют, а когда нет, то нет. Эти события только укрепляют моё мнение. Для меня это абсолютно очевидный эпизод. Мбаппе назначили фол, который, на мой взгляд, был менее серьёзным. У нас было много проблем с судьями. С этим, на прошлой неделе на Майорке... Всё как обычно.

У меня осталось ощущение, что, хотя это и не было нашим лучшим выступлением, мы должны были победить. Учитывая все созданные нами моменты и то, как мало позволили сделать «Жироне», у нас был достаточно сильный состав, чтобы победить. Судя по игре наших футболистов, у нас было достаточно моментов, чтобы забить ещё несколько голов. Но этого не случилось, и мы уезжаем с ничьей.

Nenash
сегодня в 15:03
Поздно. С Луны недавно прилетели.. 🚀😄
534bsya2vfgg
сегодня в 14:56
Игра Реала превратилась в клоунаду,Камерунский Эму любыми путями хотел заработать пенальти ,но не удалось судья во время раскусил эту авантюру!!!
112910415
сегодня в 14:51
сломал игру судья ! )
Futurista
сегодня в 14:43, ред.
Ну да... чего там Арбелоа в футболе понимает, то ли дело мы здесь)...а про Мбаппе напомнил старый анекдот про "сам упал на нож и так семь раз")...
пират Елизаветы
сегодня в 14:32
Для галактикос Луна это как деревня)) замахнуться сразу на другие звёздные системы.
А пенальти там не было.
Мбаппе сам ударился о руку защитника>))))))))))))))
34xggb8jn7fc
сегодня в 14:21
У каждого своя правда
Romeo 777
сегодня в 14:12
Это уже расизм не назначать пенальти на Мбаппе. Винисиус подтвердит ⚫️
Шишанутый
сегодня в 13:56
Пенальти 100 %. Опять засудили Реал. Вот за счет этого липовый отрыв у Барселоны. Это лига Негрейры!! 😠
shur
сегодня в 13:51
...Серия А - знаю, Бундес Лига -знаю, Ла Лига-знаю, АПЛ - знаю, а
на Луне - какая ....???!!!
Брулин
сегодня в 13:47
Хватит уже ныть!!! Сколько можно.
sz9975vvbs94
сегодня в 13:40, ред.
Лучше бы ты на Луне тренировал. В скафандре. (facepalm)
