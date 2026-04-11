Арбелоа о моменте с Мбаппе: «Для меня это пенальти — и здесь, и на Луне»

Главный тренер «Реала» прокомментировал ничью с «Жироной» (1:1) в матча 31-го тура Ла Лиги.

Первый вопрос касался эпизода с нападающим , который на 88-й минуте упал в штрафной площади гостей после непреднамеренного удара локтем защитника . Главный арбитр не стал назначать пенальти, также в ситуацию не вмешался VAR . У Мбаппе появилась кровь на лице.

Для меня это пенальти — и здесь, и на Луне. Это уже очередной случай, еще одна неделя. Что есть, то есть. Я этого не понимаю, и думаю, что никто не понимает, когда задействуется VAR . Полагаю, что когда это выгодно, то его используют, а когда нет, то нет. Эти события только укрепляют моё мнение. Для меня это абсолютно очевидный эпизод. Мбаппе назначили фол, который, на мой взгляд, был менее серьёзным. У нас было много проблем с судьями. С этим, на прошлой неделе на Майорке... Всё как обычно.

У меня осталось ощущение, что, хотя это и не было нашим лучшим выступлением, мы должны были победить. Учитывая все созданные нами моменты и то, как мало позволили сделать «Жироне», у нас был достаточно сильный состав, чтобы победить. Судя по игре наших футболистов, у нас было достаточно моментов, чтобы забить ещё несколько голов. Но этого не случилось, и мы уезжаем с ничьей.