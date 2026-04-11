Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Талалаев перенёс операцию на ЖКТ

сегодня, 13:56

«Балтика» поделилась информацией о состоянии главного тренера Андрея Талалаева.

Наш главный тренер вчера перенёс операцию на желудочно-кишечном тракте. Операция прошла по плану, самочувствие Андрея Викторовича положительное. На следующей неделе исходя из показателей здоровья будет приниматься решение о выписке.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Old16
Old16
сегодня в 14:03
Перенервничал бедолага
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 13:56
Скорейшего выздоровления и восстановления.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 