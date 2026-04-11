В «Динамо» высказались о возможном отъезде Тюкавина в Европу

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев высказался о будущем нападающего Константина Тюкавина.
Если у Константина появится возможность играть в Европе, то это будет предметом обсуждения между клубами и футболистом. Я точно знаю, мы вместе найдём тот вариант, который будет взаимоприемлем и пойдёт во благо как «Динамо», так и Тюкавину.
О звании лучшего бомбардира «Динамо» в ХХI веке
Общаясь с Константином, вижу, что он далёк от звёздной болезни, понимает, что нужно много работать, чтобы по‑настоящему войти в элиту мирового футбола. На сегодняшний день Тюкавин — один из лучших нападающих в истории российского футбола, и у него есть амбиции стать звездой мирового уровня. И мы желаем Константину достичь этого либо в «Динамо», либо в хорошем европейском клубе, если судьба так сложится.
Будет ли красиво, если Тюкавин проведёт всю карьеру в «Динамо»
История знает много случаев, когда фантастически одарённые футболисты проводили всю карьеру в одном клубе. Далеко за примером ходить не надо — легендарный динамовец Лев Иванович Яшин провёл в родной команде всю свою жизнь. И он по‑прежнему является лучшим вратарём в истории мирового футбола.
Или воспитанник хоккейного «Динамо» Александр Овечкин, более 20 лет играющий в НХЛ за «Вашингтон». Несмотря на то, что эту команду нельзя причислить к грандам, она всего раз выигрывала Кубок Стэнли, Овечкин на протяжении двух десятилетий верой и правдой служит клубу, показывая замечательный результат. Он остаётся любимцем болельщиков как в России, так и во всём мире.
Мягко и обтекаемо. Отъезд Кости не усилит Динамо
Мягко и обтекаемо. Отъезд Кости не усилит Динамо
а зачем ?
а зачем ?
Если в Сперцяне или Батракове, хотябы есть к чему присмотреться, то что можно найти в Тюкавине- загадка.............................
Если в Сперцяне или Батракове, хотябы есть к чему присмотреться, то что можно найти в Тюкавине- загадка.............................