В «Динамо» высказались о возможном отъезде Тюкавина в Европу

сегодня, 13:59

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев высказался о будущем нападающего Константина Тюкавина.

Если у Константина появится возможность играть в Европе, то это будет предметом обсуждения между клубами и футболистом. Я точно знаю, мы вместе найдём тот вариант, который будет взаимоприемлем и пойдёт во благо как «Динамо», так и Тюкавину.

О звании лучшего бомбардира «Динамо» в ХХI веке

Общаясь с Константином, вижу, что он далёк от звёздной болезни, понимает, что нужно много работать, чтобы по‑настоящему войти в элиту мирового футбола. На сегодняшний день Тюкавин — один из лучших нападающих в истории российского футбола, и у него есть амбиции стать звездой мирового уровня. И мы желаем Константину достичь этого либо в «Динамо», либо в хорошем европейском клубе, если судьба так сложится.

Будет ли красиво, если Тюкавин проведёт всю карьеру в «Динамо»

История знает много случаев, когда фантастически одарённые футболисты проводили всю карьеру в одном клубе. Далеко за примером ходить не надо — легендарный динамовец Лев Иванович Яшин провёл в родной команде всю свою жизнь. И он по‑прежнему является лучшим вратарём в истории мирового футбола.

Или воспитанник хоккейного «Динамо» Александр Овечкин, более 20 лет играющий в НХЛ за «Вашингтон». Несмотря на то, что эту команду нельзя причислить к грандам, она всего раз выигрывала Кубок Стэнли, Овечкин на протяжении двух десятилетий верой и правдой служит клубу, показывая замечательный результат. Он остаётся любимцем болельщиков как в России, так и во всём мире.

Все новости
Испанец Мартинес готов летом рассмотреть предложения из России
08 апреля
Экс-спортивный директор «Спартака» назвал лучший несостоявшийся трансфер
31 марта
ОфициальноЭкс-игрок «Спартака» Маслов вернулся в «Чайку», которую покинул в феврале
06 марта
Отец Еременко объяснил срыв трансфера игрока в «Оренбург»
25 февраля
Глава РПЛ назвал наиболее заметные переходы в зимнее окно
23 февраля
«Оренбург» продал Куэро в «Индепендьенте дель Валье»
21 февраля
Али Самаркандский
сегодня в 15:35
"Если у Константина появится возможность играть в Европе, то это будет предметом обсуждения между клубами и футболистом.


Мягко и обтекаемо. Отъезд Кости не усилит Динамо
8utuqzbdd56j
сегодня в 15:23
Примеры он привел конечно не ой какие.... но будем посмотреть летом как все сложится.
311
сегодня в 14:36
Любят у нас обсуждать гипотетические предложения из Европы
112910415
сегодня в 14:32
можно
а зачем ?
Capral
сегодня в 14:25, ред.
Сравнение с Яшиным- полное неуважение к Величайшему вратарю всех времен и народов. А сравнение с Овечкиным, который давно не в Динамо и готов был сразу после чемпионского сезона в Динамо в 2005 перейти в Омск и уже примерял форму Авангарда- вообще идиотизм... Другими словами, если Тюкавин никому не нужен и проведет всю спортивную жизнь в команде ВТБ- будет считаться патриотизмом и любовью к родному клубу.................................

Если в Сперцяне или Батракове, хотябы есть к чему присмотреться, то что можно найти в Тюкавине- загадка.............................
Romeo 777
сегодня в 14:15, ред.
Короче, запросят за него большие деньги (которых он не стоит) или скажут ждем предложений от ТОП клубов Европы, и продолжит Костя бороздить поля РПЛ до конца карьеры, но скорее всего уже в составе Зенита за огромные деньги северян нашей страны…ну то есть Газпрома😁
Алексей Коротеев
сегодня в 14:14
Тюкавин слишком переоценённый товар . Такого "добра" в Европе , до Ленинграда не перевешать . Захарян тому подтверждение .
shur
сегодня в 14:04
....а как же патриотизм отцовский и сыновий??? Как там у простолюда, рыба где глубже, человек где лучше....???!!!
Варвар7
сегодня в 14:01
Тут можно значительно всё сократить "Если у Константина появиться возможность - тогда"...)
Гость
