В «Динамо» высказались о возможном отъезде Тюкавина в Европу

Председатель совета директоров московского «Динамо» высказался о будущем нападающего .

Если у Константина появится возможность играть в Европе, то это будет предметом обсуждения между клубами и футболистом. Я точно знаю, мы вместе найдём тот вариант, который будет взаимоприемлем и пойдёт во благо как «Динамо», так и Тюкавину.

О звании лучшего бомбардира «Динамо» в ХХI веке

Общаясь с Константином, вижу, что он далёк от звёздной болезни, понимает, что нужно много работать, чтобы по‑настоящему войти в элиту мирового футбола. На сегодняшний день Тюкавин — один из лучших нападающих в истории российского футбола, и у него есть амбиции стать звездой мирового уровня. И мы желаем Константину достичь этого либо в «Динамо», либо в хорошем европейском клубе, если судьба так сложится.

Будет ли красиво, если Тюкавин проведёт всю карьеру в «Динамо»

История знает много случаев, когда фантастически одарённые футболисты проводили всю карьеру в одном клубе. Далеко за примером ходить не надо — легендарный динамовец Лев Иванович Яшин провёл в родной команде всю свою жизнь. И он по‑прежнему является лучшим вратарём в истории мирового футбола.