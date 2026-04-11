«Это как удар в лицо». Артета отреагировал на поражение от «Борнмута»
1775917464
Главный тренер «Арсенала» прокомментировал поражение своей команды в матче 32-го тура АПЛ против «Борнмута» (1:2).
Сегодня мы сделали некоторые очень простые вещи чрезвычайно плохо. Это поражение — как сильный удар в лицо. Теперь всё зависит от того, как мы на это отреагируем.
