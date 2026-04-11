Россия. Премьер-Лига 2025/2026

«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ

сегодня, 18:27
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0) в матче 24-го тура РПЛ.

За 90 минут команды не сумели отметиться результативными действиями.

«Рубин» идёт на 7-м месте (34 очка), «Оренбург» занимает 15-е место (20 очков).

Источник: soccer.ru Фото: Telegram-канал ФК Рубин
«Арсенал» уступил «Борнмуту» в игре Английской Премьер-Лиги
Сегодня, 16:24
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Ахматом» в матче чемпионата России
Сегодня, 15:59
«Реал» и «Жирона» сыграли вничью
Вчера, 23:59
«Рома» обыграла «Пизу» в матче Серии А
Вчера, 23:45
«Монако» без Головина крупно уступил «Парижу»
Вчера, 22:03
«Барселона» в меньшинстве проиграла «Атлетико» в первом матче 1/4 ЛЧ
08 апреля
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:07
"Команды не сумели за 90 мин отметиться результативными действиями" - Ну ни чего - может в следующий раз повезёт...)
2f967289pkmf
2f967289pkmf
сегодня в 18:53
Рубин потерял очки, а Оренбург в гостях приобрел....
particular
particular
сегодня в 18:37
Вроде, игра, - но не игра... Казалось бы, поединок, - но не поединок...
Игруны обозначали пробежки, судья изредка и не́хотя свистел, мяч летал, но без энтузиазма... Серость без признаков соперничества, борьбы и куража...
KSY16
KSY16
сегодня в 18:36
Однозначно
Capral
Capral
сегодня в 18:30
Ну фсё, началась пора дружеских игр..................................
