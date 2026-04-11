Агент Самошникова: «Уверен, Илья ещё сыграет в этом сезоне»

Алексей Бабырь, агент защитника «Спартака» , рассказал, как проходит восстановление его клиента после травмы.

Уверен, Илья еще сыграет в этом сезоне. У него была непростая травма, он много пропустил, а чемпионат требует хорошей подготовки в связи с высоким уровнем интенсивности. Поэтому сейчас Илья набирает форму, ему нужно еще чуть-чуть времени, чтобы набрать кондиции и начать бороться за место в составе.