Анчелотти рассказал, вызовет ли он Неймара на чемпионат мира

Главный тренер сборной Бразилии ответил на вопрос, попадёт ли нападающий «Сантоса» в заявку «селесао» на чемпионат мира.

У Неймара есть ещё два месяца, чтобы доказать, что он должен поехать на чемпионат мира. Но я вызову только тех игроков, которые физически готовы. После травмы колена Неймар хорошо вернулся на поле и показывает результативные действия. Он на правильном пути.