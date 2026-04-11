Анчелотти рассказал, вызовет ли он Неймара на чемпионат мира
Главный тренер сборной Бразилии ответил на вопрос, попадёт ли нападающий «Сантоса» в заявку «селесао» на чемпионат мира.
У Неймара есть ещё два месяца, чтобы доказать, что он должен поехать на чемпионат мира. Но я вызову только тех игроков, которые физически готовы. После травмы колена Неймар хорошо вернулся на поле и показывает результативные действия. Он на правильном пути.
А что касается Неймара — тут хочется только поддержать. После такой тяжёлой травмы вернуться и снова показывать результативные действия — это уже серьёзное достижение. Он действительно на правильном пути.
И потом, Неймар — это не просто игрок, это:креатив, нестандарт,
та самая бразильская «джинга», без которой «селесао» теряет часть своей души.
Если он наберёт форму — он не просто усилит команду, он даст ей характер и магию в атаке. Так что позиция Анчелотти — идеальная: никаких поблажек, но и никакого списания со счетов.
А Неймару — здоровья и формы. Такой игрок на чемпионате мира — это всегда украшение, а не только расчёт.
