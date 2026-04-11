Анчелотти рассказал, вызовет ли он Неймара на чемпионат мира

сегодня, 20:10

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопрос, попадёт ли нападающий «Сантоса» Неймар в заявку «селесао» на чемпионат мира.

У Неймара есть ещё два месяца, чтобы доказать, что он должен поехать на чемпионат мира. Но я вызову только тех игроков, которые физически готовы. После травмы колена Неймар хорошо вернулся на поле и показывает результативные действия. Он на правильном пути.

Buzz Lightyear
сегодня в 20:41
Взвешенное, благоразумное, сдержанное и умеренное отношение и подход.
Брулин
сегодня в 20:30
В открытую говорит, что всё дело в физической подготовке. Мол завязывай с гулянками, форму подтяни и будешь в списке. Но этот раздалбай гужбанит во всю.
y-ago
сегодня в 20:24
Великий Карло вообще всегда славился редким качеством: он умеет уважать звёзд, но при этом не становиться их заложником. В сборной, где эмоций и давления в разы больше, такой подход — на вес золота.
А что касается Неймара — тут хочется только поддержать. После такой тяжёлой травмы вернуться и снова показывать результативные действия — это уже серьёзное достижение. Он действительно на правильном пути.
И потом, Неймар — это не просто игрок, это:креатив, нестандарт,
та самая бразильская «джинга», без которой «селесао» теряет часть своей души.
Если он наберёт форму — он не просто усилит команду, он даст ей характер и магию в атаке. Так что позиция Анчелотти — идеальная: никаких поблажек, но и никакого списания со счетов.
А Неймару — здоровья и формы. Такой игрок на чемпионате мира — это всегда украшение, а не только расчёт.
Jeck Denielse
сегодня в 20:20
Неймар - это не только (ценный мех)) 1/25-я команды и опытный игрок.....
Но СМИ...Реклама......короче не совсем футбольное внимание всего Мира....
shur
сегодня в 20:15
....знал бы это Неймар лет пятнадцать назад, что вот так его будут
оценивать, может что нибудь и изменил в себе! Моё мнение, прос-ал
свой имидж и уровень....!!!
Гость
