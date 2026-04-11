«Милан» дома разгромно проиграл «Удинезе»

«Милан» проиграл «Удинезе» (0:3) в матче 32-го тура Серии А.
На 27-й минуте защитник «Милана» Давиде Бартесаги отправил мяч в свои ворота. На 37-й минуте Юрген Эккеленкамп удвоил преимущество гостей. На 71-й минуте Артур Атта довёл счёт до разгромного.
«Милан» идёт на 3-м месте (63 очка), «Удинезе» занимает 10-е место (43 очка).
И задрожали коленки.
Будет забавно если Комо или Ювентус вмастят Милан из топ -3...
Дно пробито.
