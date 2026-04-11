«Милан» дома разгромно проиграл «Удинезе»

сегодня, 20:55
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 3Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

«Милан» проиграл «Удинезе» (0:3) в матче 32-го тура Серии А.

На 27-й минуте защитник «Милана» Давиде Бартесаги отправил мяч в свои ворота. На 37-й минуте Юрген Эккеленкамп удвоил преимущество гостей. На 71-й минуте Артур Атта довёл счёт до разгромного.

«Милан» идёт на 3-м месте (63 очка), «Удинезе» занимает 10-е место (43 очка).

KSY16
сегодня в 21:19
Это фиаско
ABir
сегодня в 21:19
Если Наполи свой шанс не упустит, то второе место для Милана отдаляется. А если и Комо не оплошает, то и за третье придется миланцам побороться.
пират Елизаветы
сегодня в 21:09
Старики обессилены.
И задрожали коленки.
Будет забавно если Комо или Ювентус вмастят Милан из топ -3...
n28dpwfv8u8b
сегодня в 21:07
Красавцы Милан порадовали домашним разгромом своих болельщиков
yhqx3p3q9ctx
сегодня в 21:05
Блин, что это было?!!!.... Милан забыл выйти на поле...
Don Nerazzurri
сегодня в 21:05
Кузины крепитесь Ахах
shlomo
сегодня в 21:02
Посыпался Милан к концу сезона, остаться бы в зоне ЛЧ....
Niagara
сегодня в 21:01
позор огромный, нужна чистка, нужен арабский покупатель
y4s5n3v88stm
сегодня в 21:01
Топ клубы Италии продолжают нести традиции Сборной.
Дно пробито.
112910415
сегодня в 20:57
докатились !
lazzioll
сегодня в 20:57
жуть жуткая. я так понимаю Аллегри решил не только на словах не говорить о возможности скудетто, но и слить оставшиеся матчи чтоб наверняка))
