«Бавария» разгромила «Санкт-Паули» в гостевом матче

сегодня, 21:30
Санкт-ПаулиЛоготип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)0 : 5Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» в гостях обыграла «Санкт-Паули» (5:0) в матче 29-го тура Бундеслиги.

На 9-й минуте Джамал Мусиала вывел «Баварию» вперёд. На 53-й минуте Леон Горецка удвоил преимущество мюнхенцев. На 55-й минуте голом отметился Майкл Олисе, а на 66-й минуте Николас Джексон отправил четвёртый гол в ворота хозяев. На 89-й минуте защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру установил окончательный счёт на табло.

«Бавария» идёт на 1-м месте (76 очков), «Санкт-Паули» занимает 16-е место (25 очков).

Karkaz
Karkaz
сегодня в 21:51
Бавария, кстати, установила рекорд по забитым голам за сезон. Уже 105 голов за 5 туров до конца! Это лучший показатель за последние лет 25. Последний раз 100 голов забивали при Флике.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 21:50
Бавария из расходовала весь свой голевой запас на этот не чего не значащий матч. С Реалом ей грозит сухое пораженее. Зря немцы с аутсайдером напрегались. Но видимо сами понемают что против Мадрида шансов мало вот и решили хоть на аутсайдере оторватся. Реал мудро поступил и чемп слил. Ставка на Лч. 🎯
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:49
И не жалко им так унижать слабаков...
goalaktika
goalaktika
сегодня в 21:43
Неплохая разминка, перед ответным матчем с Реалом.
Колбасок уже можно поздравить с чемпионством
Karkaz
Karkaz
сегодня в 21:39
Пока Реал думает об ответном матче, играя дома 1-1, Бавария и в чемпионате, почти основным составом, легко выносит соперников)
Гость
