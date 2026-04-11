«Бавария» разгромила «Санкт-Паули» в гостевом матче

сегодня, 21:30

«Бавария» в гостях обыграла «Санкт-Паули» (5:0) в матче 29-го тура Бундеслиги.

На 9-й минуте Джамал Мусиала вывел «Баварию» вперёд. На 53-й минуте Леон Горецка удвоил преимущество мюнхенцев. На 55-й минуте голом отметился Майкл Олисе, а на 66-й минуте Николас Джексон отправил четвёртый гол в ворота хозяев. На 89-й минуте защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру установил окончательный счёт на табло.

«Бавария» идёт на 1-м месте (76 очков), «Санкт-Паули» занимает 16-е место (25 очков).