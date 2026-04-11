«Барселона» разгромила «Эспаньол», Ферран Торрес оформил дубль

сегодня, 21:42

«Барселона» обыграла «Эспаньол» (4:1) в матче 31-го тура Ла Лиги.

9-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес. На 25-й минуте Торрес оформил дубль. На 56-й минуте полузащитник «Эспаньола» Пол Лосано сократил отставание в счёте. На 87-й минуте гол забил Ламин Ямаль, а на 89-й минуте Маркус Рэшфорд довёл счёт до разгромного.

«Барселона» идёт на 1-м месте (79 очков), «Эспаньол» занимает 10-е место (38 очков).