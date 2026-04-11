Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2025/2026

«Барселона» разгромила «Эспаньол», Ферран Торрес оформил дубль

сегодня, 21:42
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 1Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

«Барселона» обыграла «Эспаньол» (4:1) в матче 31-го тура Ла Лиги.

9-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес. На 25-й минуте Торрес оформил дубль. На 56-й минуте полузащитник «Эспаньола» Пол Лосано сократил отставание в счёте. На 87-й минуте гол забил Ламин Ямаль, а на 89-й минуте Маркус Рэшфорд довёл счёт до разгромного.

«Барселона» идёт на 1-м месте (79 очков), «Эспаньол» занимает 10-е место (38 очков).

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
particular
сегодня в 22:22
Без травм, результативно и командно... По-чемпионски!
Barcelona
сегодня в 22:15
Барселона чемпион Испании!
goalaktika
сегодня в 22:05, ред.
Ну что же, поздравляю болельщиков Барселоны с чемпионством.
Флик и Компани практически выиграли свой чемпионат. А у Артеты, как то тяжело весной . У него в конце сезона будто появляется Ахиллесова пята....Выжал максимум из команды в течении сезона , в итоге не хватает сил и начинает сдавать в концовке...
Тем самым, канониры создали интригу с чемпионством. Все это, Пепу на руку .
Сумасшедшие матчи нас ждут в АПЛ
Karkaz
сегодня в 22:01, ред.
    Karkaz
    сегодня в 21:58
    Лучше бы научились с Атлетико играть, самый неудобный клуб для Барсы. В ответной игре даже если и забьют 4, то и пропустят столько же. Нужно было не проигрывать домашнюю игру. Флик должен был хотя бы с матрасами сыграть с низким блоком.
    gryy2kyfnp7q
    сегодня в 21:53
    Игра оставила странные чувства . С одной стороны показали характер. Но во втором тайме Эспаньол поднажал конкретно после забитого мяча . Акула забила даже . Повезло Ямалю забить третий мяч после отскока. Очень надеюсь на ответную игру с Атлетико . Конселу монстр. Его нужно в любом случае оставлять на ближайшие 5 лет. Играет в удовольствие и приносит результат. Походу Флик бережет поляка . Для ЛЧ. Надеюсь на его опыт. Предчувствие хорошее. Держим кулаки!
    shur
    сегодня в 21:53
    ....вот оно провиденье, отрыв не детский! По игрокам не заслуженный, по игре и Тренеру - справедливый ! Мадриду терпение
    и воскрешения ! В Великий Праздник Пасхи....!!!!!
    Kostya-515
    сегодня в 21:52
      пират Елизаветы
      сегодня в 21:48
      С победой, сине-гранатовые!!!
      Теперь нам нужна удача в Мадриде.
      Рад за Феррана Торреса.))) надеюсь, он почувствовал вкус крови и не остановится.
      Давай Барса, подари нам второй великий камбэк! )))
      Летучий-Голландец.
      сегодня в 21:46
      Барсу с победой!!
      Отрыв очень хороший, но концентрация должна быть максимальной, расслабляться нельзя ни в коем случае.
      Очень рад Торреса, эти голы для него и в целом для команды очень важны) надеюсь его на концовку прорвет на забитые мячи.
      Удачи каталонцам, она понадобится)
      Lionel Messi-10
      сегодня в 21:42
      С победой всех болельщиков Барселоны!
      Отрыв от второго места в 9 очков не может, не радовать!
      Хороший первый тайм.
      Во втором тайме ей Богу, смешно видеть такие офсайды, вместо 3-0 стало 2-1)) но гол породистый
      Вот после этого Барса сразу просела , стали проходить острые атаки , благо в конце очнулись и разгромили Эспаньол
      Рэшворд оказывается еще жив)))
      С Атлетико думаю шансов маловато , хотя 2-0 это не приговор
      Думаю 70 на 30 в пользу матраса.

      Барсе удачи , она действительно понадобится!
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       