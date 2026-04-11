«Барселона» разгромила «Эспаньол», Ферран Торрес оформил дубль

«Барселона» обыграла «Эспаньол» (4:1) в матче 31-го тура Ла Лиги.
9-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес. На 25-й минуте Торрес оформил дубль. На 56-й минуте полузащитник «Эспаньола» Пол Лосано сократил отставание в счёте. На 87-й минуте гол забил Ламин Ямаль, а на 89-й минуте Маркус Рэшфорд довёл счёт до разгромного.
«Барселона» идёт на 1-м месте (79 очков), «Эспаньол» занимает 10-е место (38 очков).
Флик и Компани практически выиграли свой чемпионат. А у Артеты, как то тяжело весной . У него в конце сезона будто появляется Ахиллесова пята....Выжал максимум из команды в течении сезона , в итоге не хватает сил и начинает сдавать в концовке...
Тем самым, канониры создали интригу с чемпионством. Все это, Пепу на руку .
Сумасшедшие матчи нас ждут в АПЛ
и воскрешения ! В Великий Праздник Пасхи....!!!!!
С Чемпионством Барсу!
Ждем чемпионский коридор от Реала на Камп Ноу (если камерунский эму команду не уведет не начиная игру)))
Теперь нам нужна удача в Мадриде.
Рад за Феррана Торреса.))) надеюсь, он почувствовал вкус крови и не остановится.
Давай Барса, подари нам второй великий камбэк! )))
Отрыв очень хороший, но концентрация должна быть максимальной, расслабляться нельзя ни в коем случае.
Очень рад Торреса, эти голы для него и в целом для команды очень важны) надеюсь его на концовку прорвет на забитые мячи.
Удачи каталонцам, она понадобится)
Отрыв от второго места в 9 очков не может, не радовать!
Хороший первый тайм.
Во втором тайме ей Богу, смешно видеть такие офсайды, вместо 3-0 стало 2-1)) но гол породистый
Вот после этого Барса сразу просела , стали проходить острые атаки , благо в конце очнулись и разгромили Эспаньол
Рэшворд оказывается еще жив)))
С Атлетико думаю шансов маловато , хотя 2-0 это не приговор
Думаю 70 на 30 в пользу матраса.
Барсе удачи , она действительно понадобится!
