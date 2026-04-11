Шпилевский раскритиковал работу судьи в матче с «Балтикой»

вчера, 22:07
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)2 : 2Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский остался недоволен работой арбитра в матче 24-го тура РПЛ против «Балтики» (2:2).

Потеряли очки. Я не думаю, что мы заслужили только одно очко. То, что творил главный судья — просто хамство, я не могу объяснить. Команда играет дома, еще какая‑то помощь четвертой стороны. Для меня это катастрофа. Жалко ребят, такие голы пропускать.

Locomotive Breath
вчера в 22:41
Мели Емеля - твоя неделя.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:29, ред.
Ну всё таки Алексей положа " руку на сердце" увезти очко из Калининграда не плохой результат .
Гость
