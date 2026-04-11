Шпилевский раскритиковал работу судьи в матче с «Балтикой»
Главный тренер «Пари НН» остался недоволен работой арбитра в матче 24-го тура РПЛ против «Балтики» (2:2).
Потеряли очки. Я не думаю, что мы заслужили только одно очко. То, что творил главный судья — просто хамство, я не могу объяснить. Команда играет дома, еще какая‑то помощь четвертой стороны. Для меня это катастрофа. Жалко ребят, такие голы пропускать.
