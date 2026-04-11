Анчелотти заявил, что 41-летний Тиаго Силва может поехать на ЧМ-2026

вчера, 22:27

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопрос, будет ли он вызывать 41-летнего защитника «Порту» Тиаго Силву на чемпионат мира.

Я не смотрю на дату рождения, когда вызываю игроков в сборную. Попасть на чемпионат мира может каждый. Не имеет значения, что ему 41 год. Если он заслуживает вызова в сборную, то будет вызван. Возраст — это не проблема.

4f9vsg9efbrq
4f9vsg9efbrq
вчера в 22:59, ред.
Анчелотти все про*бал в последнем сезоне в Реале. Оставил после себя пепелище и поехал в Бразилию.
С Францией он показал всю свою беспомощность.
пират Елизаветы
вчера в 22:46
Анчелотти никогда не доверял молодым игрокам.
Так было в Реале.
Так происходит в сб. Бразилии.
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:46
Если уж такой отстой даже по меркам РПЛ как Сантос и Энрике могут поехать, то Тиаго Силае весь резон играть на см26
shur
вчера в 22:45
...Дзюба прослезился, надо бы Карпину брякнуть, на всякий случай.....!!!!!!
bmetmaern2vg
вчера в 22:45
Итальянец сходит с ума. Пусть Кака и Кафу ещё возьмёт, те тоже на 100 % готовы.
goalaktika
вчера в 22:42
Он художник, он так видит)
adekvat
вчера в 22:41
Ну да, 66 летний Анчелотти тоже поедет, возвраст это не проблема. Проблема в другом.
Гость
