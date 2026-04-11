Гол Бога принёс «Ювентусу» победу над «Аталантой»

вчера, 23:40
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Аталанта» проиграла «Ювентусу» (0:1) в матче 32-го тура Серии А.

Единственный гол в игре на 48-й минуте забил вингер «Ювентуса» Жереми Бога.

«Аталанта» идёт на 7-м месте (53 очка), «Ювентус» занимает 4-е место (60 очков).

Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК Ювентус
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:10
Воистину воскрес
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ iBragim2102 (раскрыть)
сегодня в 00:27
Маккени то за что? Келли тоже прибавил, для скамейки в след сезоне самое то.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 00:27
Игра так себе но очки не пахнут.
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 00:18
Наконец-то кто0то посадил на скамейку Макквини, ещё Келли туда же, но мало игроков амплуа такого на скамейкке
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 23:59
Аминь!
Capral
Capral
вчера в 23:45
Фамилия обязывает!!!!!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:43
Да и чего - нормальное явление - тем более в канун Православной Пасхи ! )))
