Мари-Луиза Эта временно стала главным тренером берлинского «Униона»

сегодня, 08:42

«Унион» из Берлина прекратил сотрудничество с главным тренером Штеффеном Баумгартом и его помощниками Данило де Соузой и Кевином МакКенной.

Такое решение принято в связи с неудовлетворительными результатами во второй половине сезона. Вчера команда проиграла в гостях занимающему последнее место «Хайденхайму» (1:3). У клуба всего две победы в 14 играх после зимнего перерыва. По итогам 29 поединков берлинцы занимают 11-е место с 32 очками.

Временно «Унион» возглавит Мари-Луиза Эта, ранее тренировавшая команду U19. Летом она станет главным тренером женской команды столичного клуба.

Мари-Луиза Эта — первая женщина-главный тренер в истории Бундеслиги.

STVA 1
сегодня в 13:17
Когда узнал про ЭтУ)))
Grizly88
сегодня в 13:07
Бабы в футболе дожили
shur
сегодня в 12:55
....можно и бабс со собою взять! Нет ,они воды боятся!!!
kumq5v5bxna2 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 12:32
Они явно будут не прочь посмотреть)
Валерыч
сегодня в 12:08, ред.
А может у неё и получится и ей предложат работать главным тренером "Униона" на постоянной основе?) Но во всяком случае, Мари-Луиза Эта уже вошла в историю немецкого футбола. Она первая в истории женщина-тренер клуба из Бундеслиги.
Удачи и успехов ей!
112910415
сегодня в 10:48
она им покажет ! )
p6ea3gpygc5k
сегодня в 10:36
- А кто у вас теперь тренер?
- Да эта, ну как её, ну, Эта, короче!
- Какая ещё эта?
- Ну Эта, ну не которая та, а Эта!
goalaktika
сегодня в 09:23, ред.
Интересно смотреть, как хрупкая женщина управляет одиннадцатью мужиками, кричит и гоняет их по полю))
sihafazatron
сегодня в 08:45
Как Эта Мари Лиза попала на соккер?)) через постель?)))
