Мари-Луиза Эта временно стала главным тренером берлинского «Униона»

«Унион» из Берлина прекратил сотрудничество с главным тренером и его помощниками Данило де Соузой и Кевином МакКенной.

Такое решение принято в связи с неудовлетворительными результатами во второй половине сезона. Вчера команда проиграла в гостях занимающему последнее место «Хайденхайму» (1:3). У клуба всего две победы в 14 играх после зимнего перерыва. По итогам 29 поединков берлинцы занимают 11-е место с 32 очками.

Временно «Унион» возглавит Мари-Луиза Эта, ранее тренировавшая команду U19. Летом она станет главным тренером женской команды столичного клуба.

Мари-Луиза Эта — первая женщина-главный тренер в истории Бундеслиги.