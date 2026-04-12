Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Нагайцев заявил, что судья давал безнаказанно бить игроков «Балтики»

сегодня, 09:20
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)2 : 2Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев высказался о травмах игроков в матче 24‑го тура РПЛ с «Пари НН» (2:2).

На 32‑й минуте нападающий калининградского клуба Брайан Хиль неудачно приземлился на ногу, после чего не смог продолжить игру. На 58‑й по причине повреждения поле был вынужден покинуть ещё один футболист «Балтики» Элдар Цивич, вышедший во втором тайме.

С чем связывает травмы

Сами подумайте. Это всё наслаивалось, в первый раз такое на моей памяти.

Есть ли физическая перегрузка

Нет, абсолютно никакой перегрузки нет, потому что мы работаем как обычно. Здесь и соперник приложил руку, и судья, который давал бить наших игроков в первом тайме безнаказанно.

Шпилевский раскритиковал работу судьи в матче с «Балтикой»
Вчера, 22:07
Арбелоа о моменте с Мбаппе: «Для меня это пенальти — и здесь, и на Луне»
Вчера, 13:38
ОфициальноЭСК поддержала три решения арбитра матча «Ахмат» — «Краснодар»
Вчера, 12:48
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»
10 апреля
ОфициальноКарасёв рассудит матч «Зенит» — «Краснодар» в 24-м туре РПЛ
10 апреля
Официально«Барселона» подала жалобу на судейство в матче Лиги чемпионов с «Атлетико»
09 апреля
112910415
112910415
сегодня в 10:44
суровый матч был
q4uekw4bs98h
q4uekw4bs98h
сегодня в 10:31
И ещё добавил, что Талалай судью запомнил
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:16
Могу только, сказать матч был жёстким
