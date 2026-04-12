Нагайцев заявил, что судья давал безнаказанно бить игроков «Балтики»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев высказался о травмах игроков в матче 24‑го тура РПЛ с «Пари НН» (2:2).
На 32‑й минуте нападающий калининградского клуба Брайан Хиль неудачно приземлился на ногу, после чего не смог продолжить игру. На 58‑й по причине повреждения поле был вынужден покинуть ещё один футболист «Балтики» Элдар Цивич, вышедший во втором тайме.
С чем связывает травмы
Сами подумайте. Это всё наслаивалось, в первый раз такое на моей памяти.
Есть ли физическая перегрузка
Нет, абсолютно никакой перегрузки нет, потому что мы работаем как обычно. Здесь и соперник приложил руку, и судья, который давал бить наших игроков в первом тайме безнаказанно.