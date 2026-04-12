Нагайцев заявил, что судья давал безнаказанно бить игроков «Балтики»

Тренер «Балтики» высказался о травмах игроков в матче 24‑го тура РПЛ с «Пари НН» (2:2).

На 32‑й минуте нападающий калининградского клуба неудачно приземлился на ногу, после чего не смог продолжить игру. На 58‑й по причине повреждения поле был вынужден покинуть ещё один футболист «Балтики» , вышедший во втором тайме.

С чем связывает травмы

Сами подумайте. Это всё наслаивалось, в первый раз такое на моей памяти.

Есть ли физическая перегрузка

Нет, абсолютно никакой перегрузки нет, потому что мы работаем как обычно. Здесь и соперник приложил руку, и судья, который давал бить наших игроков в первом тайме безнаказанно.