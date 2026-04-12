Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2025/2026

В Саудовской Аравии разгорелся скандал во время борьбы за чемпионство

сегодня, 09:59
Аль-ФейхаЛоготип футбольный клуб Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)1 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Джидда)Аль-АхлиМатч завершен

Скандал возник после матча чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Фейхой» и «Аль-Ахли» (1:1).

Причиной стало возмущение представителями клуба из Джидды судейскими решениями из-за неназначенных пенальти. Ничья осложнила команде борьбу за чемпионство, коллектив идёт на 3-м месте и отстаёт на данный момент от лидирующего «Аль-Насра», за который выступает форвард Криштиану Роналду, на 7 очков. В послематчевом интервью нападающий Айвен Тоуни сказал следующее:

Я думаю, что самыми обсуждаемыми моментами были два пенальти, это совершенно очевидно. Я не знаю, чего ещё хотеть: если ты берёшь мяч двумя руками, то будет назначен пенальти или нет?

Когда мы попытались поговорить с судьёй, он сказал нам: «Сосредоточьтесь на АФК [азиатской Лиге чемпионов]». Как судья может так говорить? Мы говорим о сегодняшнем матче, а он говорит сосредоточиться на АФК.

Если вы хотите, чтобы я углубился в детали, то могу это сделать, хотя это может доставить мне неприятности, но я человек, который говорит как есть. Есть чёткие моменты для обсуждения с арбитром, но его мысли где-то далеко.

На протяжении всего сезона это был явный пенальти, но теперь, когда дело дошло до решающего момента, они изменили решение.

Когда Тоуни спросили, кому выгодны эти решения, он рассмеялся и ответил:

Мы знаем кому, за кем мы гонимся?

Позже англичанин ещё раз подтвердил свою позицию в социальных сетях, опубликовав видео с тремя эпизодами, в которых, по его мнению, должны были быть назначены одиннадцатиметровые, а также написал:

Просто невероятно, как можно упустить такие вещи в решающие моменты или закрыть на них глаза. Очевидно, на что здесь оказывается влияние.

Кроме того, когда судья говорит нам сосредоточиться на другом соревновании, пока идёт [просмотр] VAR, это выше моего понимания. Добавьте к этому ещё и то, что судья согласился с тем, что первый пенальти на 90-й минуте был справедливым, как будто это поможет.

Вероятно, я плохой парень, потому что говорю правду и указываю на сомнительные решения или ужасное судейство.

Одноклубник англичанина Галено также в соцсетях выразил своё мнение:

Вручить трофей — вот чего они хотят. Хотят выбить нас из чемпионата любыми средствами, вручить трофей одному человеку — это полное неуважение к нашему клубу.

«Аль-Ахли» выступил с официальным заявлением, призвал лигу опубликовать записи переговоров арбитров с VAR и взаимодействия с игроками во время матча, а также потребовал объяснений по поводу судейских эпизодов, в которых решения были приняты неверно. В команде отметили, что судейские решения оказали прямое влияние на ход игры и её конечный результат.

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
Шишанутый
сегодня в 12:57
В СА все судят в пользу Хиляля. Наследный принц болеет за этот клуб. Привыкайте!! Рон уже давно этим возмущался а вы все молчали. Но теперь это и вас коснулось. Пожинайте!! Аль-Насру не кто не помагает, он честно лидирует. Жорже Жезуш лучший тренер в лиге. Он причина того, что клуб на первом месте, а не судьи. 🥇
Agamaga005
сегодня в 12:56
Чтоб он не плакал, боссы решили скандалом тянуть Наср, а конкурентов засудить.
Это разве спорт? Где принципы честной борьбы?
Они решили изменить правила... А когда они так делали?
Итоги голосования ЗМ-2013 они тоже изменили, нарушили свои же правила.

И не стыдно Кришу плакать и устраивать бойкот? От его дешёвых действий страдают честные спортсмены.
Фил Кио
сегодня в 12:31
А мы возмущаемся, что у нас с VARварами не порядок. Фу-у, как-то отлегло, не так обидно.))
ee4k6cuv4wv2
сегодня в 12:30
Похоже этот сезон заточен под Аль-Наср и Роналду
ABir
сегодня в 12:20
Ну было бы отставание 5, а не 7 очков - проблему отставания от лидера это все равно не решает. Надо с игры забивать больше, тогда и на пенальти, и на судей меньше обид будет.
Байкал-38
сегодня в 12:18, ред.
Всё очень просто, футбол в СА принадлежит шейхам и от их желания зависит чемпионство и распределение мест.
Они могут в любой момент внести коррективы и сделать кого надо чемпионом.
В нынешнем чемпионате чемпионство по спортивному принципу должны были разыгрывать Аль-Хиляль и Аль-Ахли Джидда, но демерш португальца сделал своё дело. Перед шейхами было поставлено условие, либо он становится чемпионом в этом сезоне, либо он уходит немедленно. Мол столько лет я делаю вам рекламу, а ни одного титула нет.
Скажите, что это только догадки?
Не думаю, да и потихоньку уже насинают говорит об этом.
После того демарша в клуб никого не купили, а победы с массой пенальти и спорных решении пошли как конвейер и конечно конкуренты стали терять очки там где не должны были.
Sergo81
сегодня в 12:17
Посмотрел все опасные и спорные моменты этого матча. Никаких «двумя руками» не было и в помине. Была игра рукой на 101 !! минуте матча. Защитник Смоллинг выбивал мяч головой от своих ворот( соперников рядом не было) и попал в руку впереди стоящему к Смоллингу спиной партнёру. Партнёр стоял спиной и не видел мяча, который ему сзади прилетел в руку. В теории можно было и поставить пенку, а можно и не ставить. И в начале матча похоже прилетел мяч со спины в руку. Главное левых не ставят пенок, игра достаточно честная в песках.
пират Елизаветы
сегодня в 11:46
похоже, конфликт Криштиану Роналду с Аль-Наср оказал серьезное влияние на боссов саудовской лиги.
и решили подарить чемпионство своей главной приме.
скоро и Винисиус повторит маневры кумира. бойкот и все такое, помогает.
и вот Реал станет чемпионом ))))
n6rjudweqv9g
сегодня в 11:45
Да, там тоже судьи не безгрешные. Карася им надо ставить на такие матчи, он международку судит очень хорошо.
Nenash
сегодня в 11:05, ред.
Судья сдал всех коррупционеров.. 😄.. Не мытьем так катанием хотят подарить первый титул напомаженному байкотеру.. 🤭🤣
lotsman
сегодня в 10:35
Двумя руками мало, вот если бы в подмышку спрятал, тогда бы VAR разглядел.)
112910415
сегодня в 10:14
скандал-то не шуточный !
sihafazatron
сегодня в 10:08
Да у Роналду левых пенок больше, чем лака на волосах))) н
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 