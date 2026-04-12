В Саудовской Аравии разгорелся скандал во время борьбы за чемпионство

Скандал возник после матча чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Фейхой» и «Аль-Ахли» (1:1).

Причиной стало возмущение представителями клуба из Джидды судейскими решениями из-за неназначенных пенальти. Ничья осложнила команде борьбу за чемпионство, коллектив идёт на 3-м месте и отстаёт на данный момент от лидирующего «Аль-Насра», за который выступает форвард Криштиану Роналду, на 7 очков. В послематчевом интервью нападающий сказал следующее:

Я думаю, что самыми обсуждаемыми моментами были два пенальти, это совершенно очевидно. Я не знаю, чего ещё хотеть: если ты берёшь мяч двумя руками, то будет назначен пенальти или нет? Когда мы попытались поговорить с судьёй, он сказал нам: «Сосредоточьтесь на АФК [азиатской Лиге чемпионов]». Как судья может так говорить? Мы говорим о сегодняшнем матче, а он говорит сосредоточиться на АФК. Если вы хотите, чтобы я углубился в детали, то могу это сделать, хотя это может доставить мне неприятности, но я человек, который говорит как есть. Есть чёткие моменты для обсуждения с арбитром, но его мысли где-то далеко. На протяжении всего сезона это был явный пенальти, но теперь, когда дело дошло до решающего момента, они изменили решение.

Когда Тоуни спросили, кому выгодны эти решения, он рассмеялся и ответил:

Мы знаем кому, за кем мы гонимся?

Позже англичанин ещё раз подтвердил свою позицию в социальных сетях, опубликовав видео с тремя эпизодами, в которых, по его мнению, должны были быть назначены одиннадцатиметровые, а также написал:

Просто невероятно, как можно упустить такие вещи в решающие моменты или закрыть на них глаза. Очевидно, на что здесь оказывается влияние. Кроме того, когда судья говорит нам сосредоточиться на другом соревновании, пока идёт [просмотр] VAR , это выше моего понимания. Добавьте к этому ещё и то, что судья согласился с тем, что первый пенальти на 90-й минуте был справедливым, как будто это поможет. Вероятно, я плохой парень, потому что говорю правду и указываю на сомнительные решения или ужасное судейство.

Одноклубник англичанина также в соцсетях выразил своё мнение:

Вручить трофей — вот чего они хотят. Хотят выбить нас из чемпионата любыми средствами, вручить трофей одному человеку — это полное неуважение к нашему клубу.