Каряка назвал причину, по которой не согласился возглавить «Торпедо»

сегодня, 10:55

Главный тренер медийной команды «СКА‑Ростов» Андрей Каряка рассказал, по какой причине не принял предложение возглавить московское «Торпедо».

Было нормальное предложение, но обязательства перед «СКА‑Ростовом» никто не отменял. Я понимаю руководство «СКА‑Ростова», оставалась неделя до старта чемпионата, я готовил команду и посчитал, что будет неправильно вот так уйти.

lotsman
сегодня в 12:36
Если дал обязательство, его нужно выполнять. Это правильно.
CCCP1922
сегодня в 12:17
Меня больше волнует то, что не совсем понятная группа людей, называет себя командой СКА-Ростов... Это слишком режет слух, мой уж точно. Неужели совсем не осталось болельщиков того СКА, настоящего, с Андреевым в составе? РФС зря на такой факт не обращает внимания. Меня не удивит появление в стране организации, именующей себя Федерацией Футбола России 🇷🇺. Что будет, если её кто-нибудь признает?
Валерыч
сегодня в 11:56
Это делает честь Андрею Каряке.
Как тренер он тоже интересный и талантливый и думается,
что ему ещё предоставится возможность возглавить какой -либа клуб
из первой лиги, а может и из РПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:55
Обычный балабол. У Торпедо все нормально. Начали подниматься. Вряд ли кто его реально приглашал в Торпедо. Тем более у него ни опыта, ни репутации. Третий Мостовой. Медио команда репера Басты ему самое то.
Али Самаркандский
сегодня в 11:42
Согласен с Андреем.Все по делу.Профессиональный подход к профессии.
Гость
