Кертис Джонс, вероятно, не сыграет с ПСЖ в Лиге чемпионов из-за травмы

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ожидает, что полузащитник Кертис Джонс не сможет сыграть в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов с ПСЖ из-за травмы, полученной во встрече с «Фулхэмом» 11 апреля. Об этом специалист сообщил Sky Sports.
Футболист был заменён в перерыве, после того как ему потребовалась медицинская помощь незадолго до окончания первого тайма.
Он почувствовал небольшую боль в паху. Это произошло не в тот момент – он ощущал её уже несколько минут. Так что будем надеяться на лучшее, но я был бы удивлён, если бы игрок, который получил травму, смог сыграть во вторник.
На пресс-конференции Слот также сообщил о состоянии вратаря Алиссона:
Во вторник я его не ожидаю. Он ещё не тренируется с командой.
Но он очень усердно работает над восстановлением, поэтому мы надеемся, что вернётся в ближайшем будущем. Однако пока он не тренируется с командой, поэтому не будет играть во вторник.