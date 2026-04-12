Лига чемпионов 2025/2026

Кертис Джонс, вероятно, не сыграет с ПСЖ в Лиге чемпионов из-за травмы

сегодня, 11:38
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен14.04.2026 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ожидает, что полузащитник Кертис Джонс не сможет сыграть в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов с ПСЖ из-за травмы, полученной во встрече с «Фулхэмом» 11 апреля. Об этом специалист сообщил Sky Sports.

Футболист был заменён в перерыве, после того как ему потребовалась медицинская помощь незадолго до окончания первого тайма.

Он почувствовал небольшую боль в паху. Это произошло не в тот момент – он ощущал её уже несколько минут. Так что будем надеяться на лучшее, но я был бы удивлён, если бы игрок, который получил травму, смог сыграть во вторник.

На пресс-конференции Слот также сообщил о состоянии вратаря Алиссона:

Во вторник я его не ожидаю. Он ещё не тренируется с командой.

Но он очень усердно работает над восстановлением, поэтому мы надеемся, что вернётся в ближайшем будущем. Однако пока он не тренируется с командой, поэтому не будет играть во вторник.

q5s53bcn8j78
q5s53bcn8j78
сегодня в 11:44
Отыграться вряд ли получится, значит нужно поберечься.
