Агент Ракова заявил о договорённости «Локо» и КС по прекращению аренды

сегодня, 13:19

Представитель нападающего «Локомотива» Вадима Ракова Владимир Кузьмичев сообщил о будущем футболиста.

Текущий сезон форвард проводит на правах аренды в «Крыльях Советов». В самарском клубе на его счету 11 матчей во всех турнирах, пять забитых мячей и два результативных паса.

На сегодняшний день можно сказать, что клубы договорились о прекращении арендного соглашения Вадима Ракова. Мы ждём понедельника, чтобы это подписать на бумаге. Формально договорённости есть, осталось дождаться подписи двух сторон. После этого мы дождёмся, что скажут доктора «Локомотива» о восстановлении Вадима. На данный момент он проходит консервативный курс лечения.

Полузащитник «Краснодара» Сантос отправился в аренду в «Сочи»
20 февраля
«Оренбург» арендовал форварда «Ахмата»
20 февраля
Хлусевич стал игроком «Ахмата»
18 февраля
«Торпедо» арендовало полузащитника «Ростова» Уткина до конца сезона
13 февраля
ОфициальноЗащитник ЦСКА Агапов отправился в аренду в «Уфу»
10 февраля
«Зенит» арендовал колумбийского форварда Дурана
09 февраля
5f6kyb4kx4cu
сегодня в 16:09
Использовали, а когда сломался действительно лучше вернуть.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:28
В настоящий момент этот парень не нужен ни КС, ни Локо. Ему лечиться надо и достаточно дллго
Гость
