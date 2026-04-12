Агент Ракова заявил о договорённости «Локо» и КС по прекращению аренды

Представитель нападающего «Локомотива» Вадима Ракова Владимир Кузьмичев сообщил о будущем футболиста.
Текущий сезон форвард проводит на правах аренды в «Крыльях Советов». В самарском клубе на его счету 11 матчей во всех турнирах, пять забитых мячей и два результативных паса.
На сегодняшний день можно сказать, что клубы договорились о прекращении арендного соглашения Вадима Ракова. Мы ждём понедельника, чтобы это подписать на бумаге. Формально договорённости есть, осталось дождаться подписи двух сторон. После этого мы дождёмся, что скажут доктора «Локомотива» о восстановлении Вадима. На данный момент он проходит консервативный курс лечения.