Болельщики «Ливерпуля» выступили против повышения цен на билеты
Болельщики «Ливерпуля» провели акцию протеста на матче 32-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (2:0). Она связана с возможным повышением цен на билеты.
Фанаты пронесли возле трибун баннер со словами: «Нет повышению цен на билеты».
Хозяин-Барин!!!