Испания. Примера 2025/2026

Кроос может вернуться в «Реал» в другом качестве

сегодня, 13:59

По информации источника, бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос может вернуться в клуб.

Сообщается, что мадридцы работают над возвращением немца в следующем сезоне в рамках спортивной структуры. В ходе внутренних обсуждений было выражено общее мнение, что его приход может поспособствовать росту клуба. Пока существует неопределённость, в какой именно роли будет задействован Кроос.

Тони выступал за «Реал» с 2014 по 2024 год, после чего завершил карьеру.

Реал  Кроос Тони
Перевод с as.com Фото: Aitor Martin
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ neft55shuq3z (раскрыть)
сегодня в 15:43
да, решение Крооса уйти было большой неожиданностью.
здесь Анчелотти стоило настойчиво попросит остаться еще на год.
но возможно, здесь был немецкий расчет.
если уйти из Реала, то сделать это на пике.
и Тони это сделал.
после Евро-2024 в Германии даже сэкономил на обратном билете.
neft55shuq3z
сегодня в 14:49
Рано закончил Тони. Мог еще пару годиков поиграть . Но 2 года без практики и он как игрок уже скорее всего не сможет показать былую форму . Только как другой специалист. Интересно будет посмотреть
пират Елизаветы
сегодня в 14:23
вот и замена Арбелоа )))
Кроос понимает футбол как никто, может он внесет в игру Реала какую то стабильность.
но как же жаль Рауля, не пригласит его Перес возглавит Реал.
думается, у Рауля правильных мыслей не меньше чем у Тони Крооса, и авторитет огромный, чем у Арбелоа.
shur
сегодня в 14:00, ред.
....Играющий Тренер - вот ,что сейчас необходимо!!! Рэспект!!!
Гость
