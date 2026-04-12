Мойзес впервые сыграл за ЦСКА после отбытия дисциплинарного наказания

сегодня, 15:56
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Защитник ЦСКА Мойзес появился на поле в матче 24‑го тура РПЛ с «Сочи».

На 78‑й минуте бразильский игрок заменил Милана Гайича.

Ранее генеральный директор московского клуба Роман Бабаев заявил, что «армейцы» применили к Мойзесу дисциплинарное наказание, он не был включён в заявку на встречу 22‑го тура с махачкалинским «Динамо» (3:1).

Позже директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что футболист извинился перед главным тренером Фабио Челестини. Мойзес вошёл в заявку на поединок 23‑го тура с тольяттинским «Акроном» (2:1), но на поле не вышел.

oFANATo
сегодня в 17:28
Хорошая новость.....
Futurista
сегодня в 17:22
))...
sihafazatron
сегодня в 16:49
Ну это как посмотреть... А вдруг без него бы 0:2 проиграли?))
Comentarios
сегодня в 16:24
Есть такое амбиций у него через край
112910415
сегодня в 16:21
продавать его надо срочно !
Futurista
сегодня в 16:20
Судя по результату не пригодился...
пират Елизаветы
сегодня в 16:11
и проиграл))
игра ЦСКА неприятно удивила. типа хотели, но не могли.
iBragim2102
сегодня в 16:10, ред.
Сегодня его выпустили в конце матча под свисток, вообщем момент один был опасный,вообщем, и единственный у цска за матч, его надо было вначале матча выпускать вместо лусиано, который играет как болельщик с трибуны
zykynjhugp2q
сегодня в 15:59
Толку от него никакого... нужно продавать его
