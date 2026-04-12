Мойзес впервые сыграл за ЦСКА после отбытия дисциплинарного наказания

сегодня, 15:56

Защитник ЦСКА появился на поле в матче 24‑го тура РПЛ с «Сочи».

На 78‑й минуте бразильский игрок заменил Милана Гайича.

Ранее генеральный директор московского клуба Роман Бабаев заявил, что «армейцы» применили к Мойзесу дисциплинарное наказание, он не был включён в заявку на встречу 22‑го тура с махачкалинским «Динамо» (3:1).