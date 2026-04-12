Газизов о ситуации в Дагестане: «Непростая обстановка, но всё улучшается»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов выразил благодарность клубам Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) за оказание поддержки жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения.
В конце марта и начале апреля сильные ливни привели к массовым подтоплениям в регионе. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что объём осадков в некоторых районах побил многолетние рекорды. «Динамо» объявило, что окажет финансовую помощь жителям, пострадавшим от стихии. Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что совместно с РПЛ, ФНЛ и профессиональными футбольными клубами посвятит предстоящие матчи благотворительной акции в знак солидарности с жителями Дагестана.
Огромное спасибо остальным клубам, потому что это очень важно.
Непростая обстановка, но всё улучшается. Есть и положительные моменты — помощь наших близких людей. Им большое спасибо, идёт плодотворная работа.
Когда где‑то беда, ты не можешь от этого абстрагироваться. Всё равно каким‑то образом это ощущаешь. А люди, которые там живут, чувствуют это в большей мере. Но мы все профессионалы, должны делать свою работу.