Челестини: «Мойзес вышел с желанием помогать команде, это самое важное»

сегодня, 16:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал возвращение на поле защитника Мойзеса.

Бразилец сыграл впервые после отстранения, выйдя на замену во втором тайме матча 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1), заменив Милана Гайича. До этого футболист пропустил три игры.

Я выполняю роль тренера, ставлю тех футболистов, которых считаю нужными. Он вернулся, находится в расположении команды. Когда посчитаю, что нужен, будет играть. Для всех игроков всё одинаково. Мойзес вышел с желанием помогать команде, это самое важное. Он вышел на 15 минут, не можем требовать, чтобы игрок перевернул матч. Мы хотим, чтобы футболисты следовали плану, выходили с желанием, всё это было.

Мы провели плохой первый тайм. Я могу понять, неделя была тяжёлой, за последние три матча ребята выложились на победу, ребята были опустошены. Матч плохой, первый тайм плохой. Во втором тайме мы отдали всё.

oFANATo
сегодня в 17:29
Главное что Мойзес опять с командой......вышел во втором тайме.....
lotsman
сегодня в 17:27
"......Мойзес вышел с желанием помогать команде, это самое важное..."
Странно что это желание важное. А что, бывают другие желания, кроме желания победить?
112910415
сегодня в 17:16
что-то пошло не так,
совсем-совсем не так !
Alex_67
сегодня в 17:12
Челестини сейчас не позавидуешь
particular
сегодня в 17:06
"...я могу понять, неделя была тяжёлой...", - не максималист...
Такому Волгу или Нефтехимик окучивать бы, - не более...
Гость
