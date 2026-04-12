Челестини: «Мойзес вышел с желанием помогать команде, это самое важное»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал возвращение на поле защитника .

Бразилец сыграл впервые после отстранения, выйдя на замену во втором тайме матча 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1), заменив Милана Гайича. До этого футболист пропустил три игры.

Я выполняю роль тренера, ставлю тех футболистов, которых считаю нужными. Он вернулся, находится в расположении команды. Когда посчитаю, что нужен, будет играть. Для всех игроков всё одинаково. Мойзес вышел с желанием помогать команде, это самое важное. Он вышел на 15 минут, не можем требовать, чтобы игрок перевернул матч. Мы хотим, чтобы футболисты следовали плану, выходили с желанием, всё это было.

Мы провели плохой первый тайм. Я могу понять, неделя была тяжёлой, за последние три матча ребята выложились на победу, ребята были опустошены. Матч плохой, первый тайм плохой. Во втором тайме мы отдали всё.