Челестини: «Мойзес вышел с желанием помогать команде, это самое важное»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал возвращение на поле защитника Мойзеса.
Бразилец сыграл впервые после отстранения, выйдя на замену во втором тайме матча 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1), заменив Милана Гайича. До этого футболист пропустил три игры.
Я выполняю роль тренера, ставлю тех футболистов, которых считаю нужными. Он вернулся, находится в расположении команды. Когда посчитаю, что нужен, будет играть. Для всех игроков всё одинаково. Мойзес вышел с желанием помогать команде, это самое важное. Он вышел на 15 минут, не можем требовать, чтобы игрок перевернул матч. Мы хотим, чтобы футболисты следовали плану, выходили с желанием, всё это было.
Мы провели плохой первый тайм. Я могу понять, неделя была тяжёлой, за последние три матча ребята выложились на победу, ребята были опустошены. Матч плохой, первый тайм плохой. Во втором тайме мы отдали всё.
Странно что это желание важное. А что, бывают другие желания, кроме желания победить?
совсем-совсем не так !
Такому Волгу или Нефтехимик окучивать бы, - не более...
