В «Арсенале» рассматривают кандидатуру Фабрегаса на пост главного тренера

сегодня, 17:47

Руководство «Арсенала» рассматривает возможность прекращения сотрудничества с главным тренером по окончании текущего сезона.

По информации источника, условием сохранения поста для испанского специалиста является победа команды в АПЛ или Лиге чемпионов.

Позиция руководства клуба обусловлена отсутствием титулов в последние годы на фоне значительных объемов инвестиций в трансферную кампанию.

В качестве потенциального преемника Артеты рассматривается главный тренер «Комо» . Под его руководством коллектив претендует на попадание в зону еврокубков в Серии А.