ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Арсенале» рассматривают кандидатуру Фабрегаса на пост главного тренера

сегодня, 17:47

Руководство «Арсенала» рассматривает возможность прекращения сотрудничества с главным тренером Микелем Артетой по окончании текущего сезона.

По информации источника, условием сохранения поста для испанского специалиста является победа команды в АПЛ или Лиге чемпионов.

Позиция руководства клуба обусловлена отсутствием титулов в последние годы на фоне значительных объемов инвестиций в трансферную кампанию.

В качестве потенциального преемника Артеты рассматривается главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас. Под его руководством коллектив претендует на попадание в зону еврокубков в Серии А.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:12, ред.
впереди 5 матчей. и каждый из них как финал.
время показать характер.
после надо думать, уволить тренера или нет.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:05
Да ну бред, вброс какой-то...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:03, ред.
Арсенал Артеты это одна из лучших команд Европы последних лет именно по тому как она прогрессирует и растёт, менять его сейчас значит сломать результат многолетнего труда из-за чьей-то в руководстве эмоциональной незрелости. Скорее всего это манипуляция, какой то недалёкий человек в руководстве Арсенала ошибочно верит что страх хороший мотиватор для побед.
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 17:55
Зачем, так всё хорошо идёт, руководство забыло где находился Арсенал после ухода Венгера и до Артеты.
