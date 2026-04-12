«Спартак» упустил победу над «Ростовом»

сегодня, 18:31
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в матче 24-го тура РПЛ.

На 8-й минуте Роман Зобнин вывел «Спартак» вперёд. На 42-й минуте Мохаммад Мохеби сравнял счёт, реализовав пенальти.

«Ростов» идёт на 10-м месте (26 очков), «Спартак» занимает 6-е место (42 очка).

25процентный клоун
25процентный клоун ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 22:07
У Вас очень много не разрешеных вопросов и я не смогу помочь. Могу только обнять, что всегда и делаю, начиная общение.
Я очень люблю этот Спартак 25/26 , давно такого качественного Спартака не видел.
Всех кто не верит в этих парней, я обнимаю, просто им нужно время
particular
particular ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 21:57
Четвертак просто пенится и балагурит, хотя в душе, наверное и верит в написанное :)
Варвар7
Варвар7 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 21:55
Вы сами себе противоречите - то есть по Вашим же словам в некому ненужном чемпионате - Спартак является украшением...))) Зачем нам болельщикам такая красота ?
"Спартак самая стабильная и профессионально укомплектованная команда." - которая занимает на данный момент место даже не в пятёрке - то есть тут , что то не так - либо с комплектацией , либо с профессионализмом , либо и с тем и с другим...)))
И , что бы с моей стороны завершить этот не кому не нужный спор - озвучу свою позицию - Хочу , что команда за которую болею всю сознательную жизнь , без всяких красивых слов и эпитетов боролась за самые высокие места , а "не ослепляла" всех "стабильно" своей "комлектацией и профессионализмом" - чуть ли не из центра тур . таблицы.
И желаю Вам здоровья в этот Праздничный день!
просто Tomson
просто Tomson ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 21:41
Махачкале? нет лично г-ну Левникову (он не видит игры рукой когда это противник Локо, как сегодня, так и в игре с КБ, но там другой не видел)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:26
Виктор, этот Спартак это не 80тые и не 90 тые.
Это бизнес, но с уважением к истории. И мы это видим. И Станкович уважал и Карседо.
Спартак самая качественная команда чемпионата, только одна проблема у неё - Барко. В бесятером играем
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 21:23
Я про очередной унылый розыгрыш юбилея в никому не ненужном чемпионате.
Только про то, что происходит на поле - Спартак самая стабильная и профессионально укомплектованная команда.
Приятно смотреть.
Termez Zidan
Termez Zidan ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 20:52
У этих выпендрижников Балтики есть шанс не только 3 место,но и 6 место взять.
Capral
Capral
сегодня в 20:39
Яша, прекрати, какое украшение?))) Украшением, Спартак был в 80-х, когда летал по полю. А сейчас идет перестройка, новый тренер, новые взгляды и эпизодические полезные действия... Одно радует- Рому стали чаще подключать и раскрывать его Талант. Одно обидно- стареет парень................................
Варвар7
Варвар7 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 20:34, ред.
"Спартак украшение этого розыгрыша РПЛ" ? Вы серьёзно? - Может потому , что многие из нас в том числе и преданные болельщики клуба смотрят на всё , через "розовые очки" - мы и находимся там , где находимся. Или вы считаете , что некогда Великий клуб занимает то место , которое его красит?
KSY16
KSY16
сегодня в 20:22
Какой смешной заголовок... Спартак отполз
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 19:30
Как бы то ни было, равноценный был только результат никому не нужного матча.
Команды решают разные задачи. Спартак украшение этого розыгрыша РПЛ
Варвар7
Варвар7 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 19:18
Ну я видел сегодня на поле две команды - тем более в футбольный матч это противостояние 2х соперников , и что бы не разводить бесполезную полемику между своими болельщиками - КБ надо было просто выиграть и тем самым снять все вопросы по этому матчу. А это как мы знаем не проризошло...
a-league
a-league ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 19:03
Но и Шамонин мог решать, но решило качество исполнителя
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:02, ред.
Расстроин конечно...но...другие тоже не лучше сыграли. Одно очко это все таки плюс. Шесть матчей за месяц это конечно много...И у меня такое чувство , что команды нижней части таблицы проснулись , как бы от литургического сна и бьються не жалея живота своего...
Михалыч 54
Михалыч 54
сегодня в 18:59
Не упустил победу, а сыграл вничью на выезде и сохранил любимое шестое место.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 18:56
Упустил?))) Не дожал - вот это точнее.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 18:52
Ну это если считать и та и другая команды футбольные и из одной лиги. Этим они равны.
Но на поле была одна команда и это гости
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:50
Спартак ничего не упустил. Это судья очередные очки забрал.
Угальде и Барко тихий ужас,но если в Угальде я верю, то Барко давно на выход.
Зобнину топ в этом сезоне, это не новость. Весной лучший, после ВУ
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:49
отдельно спасибо Махачкале и Ростову)))
они спасают шансы Балтики на 3 место!
Capral
Capral
сегодня в 18:43
Сегодня Зоба еще раз доказал, что он прирожденный диспетчер и играть должен в центре, а не на фланге. Отличный гол забил Спартак, при отличном участии Ромы- сам разогнал и сам забил!!! В 1-м тайме Спартак больше действовал через центр, разгоняя любимые контратаки. Ростов же, больше играл своим правым флангом, откуда и пришел пенальти в ворота Спартака.

Второй тайм живее и быстрее. Замена Зобнина напрашивалась, поскольку, возраст свое берет и несмотря на отличное видение поля и технику парень уже не может вести быструю игру. И действительно, после его замены Спартак заиграл быстрее и острее. Особенно понравился Маркиньос, который буквально выжигал свой левый фланг!!! Спартак создавал моменты, нагнетал, тучи сгущались над воротами ростовчан, но гром, так и не грянул...

Не понимаю, зачем Спартак брал Джику??? Человек совершенно не читает соперника и постоянно теряет позицию!!! Понравился Денисов, вышедший на замену. Грамотно закрыл свой правый фланг, практически безошибочно. Вобщем, ничья, и надо сказать по игре. У Ростова были невероятно острые моменты, но... Hичья, которая, вероятно, не принесла большого удовлетворения обеим командам.
lotsman
lotsman
сегодня в 18:43
Глупый пенальти сбил настрой Спартака.
minai
minai
сегодня в 18:40, ред.
По итогам тура: Московские клубы покорно, на грани вассалитета, предоставили возможность хозяевам верхней части таблицы спокойно, без оглядки на догоняющую челядь решать кто из двоих львов будет первым.
Правда неприятно ?
ABir
ABir
сегодня в 18:39
Да, Джику сегодня почудил, помог Ростову сравнять счет, а в концовке сделал все, чтобы южане взяли три очка, отправив Спартак домой с пустой сумкой.
Red blu
Red blu
сегодня в 18:38, ред.
Упс...и КБ потеряли очки.)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:37
Главное, что зенит прошли, остальное уже не важно))
ABir
ABir
сегодня в 18:35
Вместо того, чтобы дожимать после первого забитого, Спартак опять пропускает с глупейшего пенальти, а дальше ничего не может сделать с заведомо более слабым соперником, и упускает возможность обойти Балтику и ЦСКА в турнирной таблице.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:35, ред.
Спартак не упустил победу, а спас очко чудом, почему второй привоз Джику не закончился голом Ростова это конечно большая загадка. Что касается впечатлений в целом то чрезвычайно обидно наблюдать который год такой беспомощный Спартак, у команды просто нет футбола, кроме каких то краткосрочных проблесков, это хуже даже чем то что было у Федуна, там хоть были качественные игроки, а сейчас кто? Просто игроки сборной Люксембурга и Тринидада и Тобаго. Удивляться нечему, играет команда на уровне своих игроков. И вот у меня уже который матч зреет вопрос кто такой Жедсон и зачем он нужен? Он что музейный экспонат столько стоит при нулевом КПД? Очередной распил Какахигао лукойловских денег.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:34
Ростов устоял. Во втором тайме могли пару голов пропустить
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:33
Сыграл в ничью с равноценным на сегодняшний день соперником - так по моему точнее будет !
particular
particular
сегодня в 18:33
Тур упущенных возможностей...
Гость
