«Спартак» упустил победу над «Ростовом»

«Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в матче 24-го тура РПЛ.
На 8-й минуте Роман Зобнин вывел «Спартак» вперёд. На 42-й минуте Мохаммад Мохеби сравнял счёт, реализовав пенальти.
«Ростов» идёт на 10-м месте (26 очков), «Спартак» занимает 6-е место (42 очка).
Второй тайм живее и быстрее. Замена Зобнина напрашивалась, поскольку, возраст свое берет и несмотря на отличное видение поля и технику парень уже не может вести быструю игру. И действительно, после его замены Спартак заиграл быстрее и острее. Особенно понравился Маркиньос, который буквально выжигал свой левый фланг!!! Спартак создавал моменты, нагнетал, тучи сгущались над воротами ростовчан, но гром, так и не грянул...
Не понимаю, зачем Спартак брал Джику??? Человек совершенно не читает соперника и постоянно теряет позицию!!! Понравился Денисов, вышедший на замену. Грамотно закрыл свой правый фланг, практически безошибочно. Вобщем, ничья, и надо сказать по игре. У Ростова были невероятно острые моменты, но... Hичья, которая, вероятно, не принесла большого удовлетворения обеим командам.
