Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Агент Батракова оценил вероятность трансфера полузащитника в ПСЖ

сегодня, 18:42

Владимир Кузьмичёв, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал слухи о том, что его клиент может перебраться в ПСЖ.

Мне сложно сказать, прилетят или нет представители ПСЖ в Москву. Уже ни для кого не секрет, что существует интерес от некоторых больших клубов. Так или иначе информация в прессе появляется. Говорить более предметно можно будет после того, как хотя бы будет непосредственное обращение в «Локомотив». Тогда уже можно будет сказать что-то более или менее уверенно. На сегодняшний день информация подтверждает лишь то, что Алексей заслуживает внимания больших клубов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
LOKis09
LOKis09
сегодня в 22:03
Видел сегодня игру Лёши - печаль печальная!
particular
particular
сегодня в 19:18
А тем временм, в душе агента заполыхал огонь наживы и возможной выгоды :)
112910415
112910415
сегодня в 18:51, ред.
вот не шибко вероятно ...
lotsman
lotsman
сегодня в 18:51
Он заслуживает внимания, но его, того самого внимания, никто никак не обращает в сторону Батракова.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:46
Володя грамотно подогревает интерес - а будут представители или нет - дело второе...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 