Карседо: «Это не тот результат, на который мы рассчитывали»

сегодня, 19:14
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал ничью своей команды в матче 24-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Мы видим, и по другим матчам тоже, что всем непросто, команды, которые находятся в середине таблицы и ниже, бьются. Сегодня мы заработали это очко.

Чувствовалась определенная усталость после игры с «Зенитом», поездка сюда была достаточно долгой. Но никаких оправданий быть не может. Хотели добавить свежести заменами во втором тайме.

Bad Listener
сегодня в 20:29, ред.
Я порадовался сначала что он не нахваливает себя, игроков и соперника чтобы сместить фокус с плохой игры в сторону обмана что она не такая уж и плохая, но вот только он это постоянно говорит, а команда от этого лучше не играет, опять какими то обрывками есть футбол, но большую часть матча возня какая то безыдейная. Хотя конечно тут недавно кто то сказал что у Спартака нет лидеров и он отчасти прав, когда в команде ещё был живой Промес и пешком ходящий Мозес общий уровень игры всех тех же самых плюс-минус игроков был выше, даже Хлусевич помню казался футболистом а не деревяхой. Спартаку нужны лидеры не в привычном понимании которые управляли бы всеми, а впередиидущие, те кто своим мастерством заставлял бы остальных к ним тянуться. Вроде Барко призван быть таким, или Жедсон, но эти двое наоборот тянутся к худшим и сдают с каждым матчем. Атмосферка эта лукойловская конечно кого хочешь сломает.
Гость
