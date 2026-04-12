Карседо: «Это не тот результат, на который мы рассчитывали»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал ничью своей команды в матче 24-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Мы видим, и по другим матчам тоже, что всем непросто, команды, которые находятся в середине таблицы и ниже, бьются. Сегодня мы заработали это очко.

Чувствовалась определенная усталость после игры с «Зенитом», поездка сюда была достаточно долгой. Но никаких оправданий быть не может. Хотели добавить свежести заменами во втором тайме.