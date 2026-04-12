Галактионов прокомментировал слухи о переходе Батракова в ПСЖ

сегодня, 19:36
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча с махачкалинским «Динамо» (1:1) заявил об отсутствии официальных предложений от ПСЖ по Алексею Батракову, подчеркнув, что обсуждение необоснованных слухов негативно сказывается на состоянии игрока и команды.

Понятно, что видели эту информацию. Но предпочитаю более конкретные действия. Если будет конкретика от того или иного большого клуба, то понятно, что всестороннее развитие игрока должно быть в приоритете. На сегодняшний день это слух. Смысл мусолить? Будет конкретика, предложение, будет и разговор. Если проанализировать трансфер Сафонова в «ПСЖ», то я лично узнал об этом только за два дня до подписания. Там абсолютная тишина была. Если каждый день мусолить слухи, то, наверное, это и игроку не будет полезно, и всем остальным.

Мусаев: «Никакого плана на матч с „Зенитом“ нет»
Сегодня, 19:23
Карседо: «Это не тот результат, на который мы рассчитывали»
Сегодня, 19:14
Евсеев заявил, что махачкалинское «Динамо» отдало игру «Локомотиву»
Сегодня, 19:05
Челестини: «Речь о чемпионстве ЦСКА не идёт»
Сегодня, 17:31
Защитник «Оренбурга» оценил приём Даку в матче с «Рубином»
Сегодня, 14:59
Сёмин: «Настало время „Зениту“ показать, чего он стоит»
10 апреля
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:40
По тихому всё и нужно делать. А то начнут тянуть Санту барбару.
Гость
