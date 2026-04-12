Галактионов прокомментировал слухи о переходе Батракова в ПСЖ

Главный тренер «Локомотива» после матча с махачкалинским «Динамо» (1:1) заявил об отсутствии официальных предложений от ПСЖ по , подчеркнув, что обсуждение необоснованных слухов негативно сказывается на состоянии игрока и команды.

Понятно, что видели эту информацию. Но предпочитаю более конкретные действия. Если будет конкретика от того или иного большого клуба, то понятно, что всестороннее развитие игрока должно быть в приоритете. На сегодняшний день это слух. Смысл мусолить? Будет конкретика, предложение, будет и разговор. Если проанализировать трансфер Сафонова в « ПСЖ », то я лично узнал об этом только за два дня до подписания. Там абсолютная тишина была. Если каждый день мусолить слухи, то, наверное, это и игроку не будет полезно, и всем остальным.