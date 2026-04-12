Галактионов раскритиковал качество игры «Локомотива» в матче с «Динамо» Мх

Главный тренер «Локомотива» остался крайне недоволен действиями своих подопечных в матче 24-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:1).

Игрой недоволен, безобразное качество. И движение, и работа с мячом, мысль — все это нам нужно ускорять. В последние 15–20 минут мы создали необходимое давление. Хорошо, что этот матч свели вничью. Справедливости ради стоит сказать, что у Александра Руденко, Зелимхана Бакаев, Николая Комличенко были моменты, чтобы увеличивать счет. Но именно по содержанию игры мы должны быть гораздо лучше. Соперник играл организованно, большим количеством футболистов оборонялся и не давал нам пространства, чтобы разбежаться. В этом плане «Динамо» нужно отдать должное.