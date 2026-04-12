Галактионов раскритиковал качество игры «Локомотива» в матче с «Динамо» Мх

сегодня, 19:56
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов остался крайне недоволен действиями своих подопечных в матче 24-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:1).

Игрой недоволен, безобразное качество. И движение, и работа с мячом, мысль — все это нам нужно ускорять. В последние 15–20 минут мы создали необходимое давление. Хорошо, что этот матч свели вничью. Справедливости ради стоит сказать, что у Александра Руденко, Зелимхана Бакаев, Николая Комличенко были моменты, чтобы увеличивать счет. Но именно по содержанию игры мы должны быть гораздо лучше. Соперник играл организованно, большим количеством футболистов оборонялся и не давал нам пространства, чтобы разбежаться. В этом плане «Динамо» нужно отдать должное.

Семак: «Для „Зенита“ чемпионат гораздо важнее Кубка России»
Сегодня, 19:51
Галактионов прокомментировал слухи о переходе Батракова в ПСЖ
Сегодня, 19:36
Мусаев: «Никакого плана на матч с „Зенитом“ нет»
Сегодня, 19:23
Карседо: «Это не тот результат, на который мы рассчитывали»
Сегодня, 19:14
Евсеев заявил, что махачкалинское «Динамо» отдало игру «Локомотиву»
Сегодня, 19:05
Челестини: «Речь о чемпионстве ЦСКА не идёт»
Сегодня, 17:31
просто Tomson
просто Tomson ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 20:43
Со Спартаком наблюдались свистки в одну сторону, и полный игнор ВАРа и ВАРом
vrf88v3epaq6
сегодня в 20:22
Похоже Локо забуксовал... нужно как то его вытаскивать
Bad Listener
сегодня в 20:08
Ну это всё ещё со Спартаком наблюдалось, неужели тренер не видел прошлый матч?
